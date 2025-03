A pocas horas de haber abandonado Gran Hermano 2024 por decisión propia, Juliana “Furia” Scaglione recurrió a las redes para explicarles a sus seguidores las razones de su salida del reality de Telefe.

“Estuve en la casa y ahora rápidamente ya tengo conexión con ustedes. Es una locura, ya estoy con mis michis (sus mascotas), con mi energía y con todo lo que me conecta. Me encanta que de todo lo que hablo, lo que digo, lo que fuera, hacen show y me río mucho”, comenzó diciendo Furia en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“Creo que soy mágica, que soy hermosa, que soy fuerte, valiente, poderosa e increíble en un montón de aspectos, pero fue muy bueno que hayan entendido cada palabra que dije y hablo de mi fandom (seguidores), de la gente que me sigue. Gracias por el apoyo, porque sé que costó un montón que entre, verme ahí, todo el aporte que hicieron con los votos y demás”, agregó.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@furiascaglione)

Y siguió: “También quiero agradecer a toda la gente. O sea, ya pisé la calle y la gente me dice ‘Furia, todo bien’. Es tan hermoso el amor que me tienen, el cariño, el afecto, como mi edición o la anterior, traspasó la pantalla y la gente no solo es que te ve detrás de una televisión, o de la compu, del celu, sino que tiene un sentimiento. Te entienden, te comprenden y te apoyan”

“Por otro lado, quiero que entiendan que lo que yo hice fue dejar un efecto, el efecto que yo provoqué, tal vez en la otra edición, y que empezó a explotar ahora, que es un estado que está en ebullición y de repente, ¡boom! También les enseñé un montón de cosas, por ejemplo, para jugar. Hay gente que no sabe, que no tiene que decir los nombres tan alto y otras cosas. Yo, en la casa, en dos semanas, dejé un efecto. Y eso va a empezar a explotar en cualquier momento”, sumó.

Y cerró: “Lo que quiero que entiendan es que estoy bien, estoy feliz, estoy óptima. Y nada, es sólo eso. Si quieren denominarlo como ‘efecto furia’, lo pueden denominar. Les mando un beso enorme. Buenas noches a todos y mañana será otro día”.

Furia: “Estuve en la casa y ahora rápidamente ya tengo conexión con ustedes. Es una locura, ya estoy con mis michis (sus mascotas), con mi energía y con todo lo que me conecta. Me encanta que de todo lo que hablo, lo que digo, lo que fuera, hacen show y me río mucho”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FURIA ABANDONÓ GRAN HERMANO 2024 Y DIO A CONOCER SUS CONTUNDENTES MOTIVOS

A poco de comenzar una nueva gala de nominación en Gran Hermano 2024, los participantes escucharon el comunicado dando a conocer la decisión de Juliana “Furia” Scaglione de abandonar el reality de Telefe y, luego, la participante dio a conocer sus motivos frente a sus compañeros.

“No es nada malo, quiero que sepan. La verdad es que yo tenía muchas intenciones de entrar a la casa, primero que nada. Después conocerlos es la segunda. Y tercero, poder jugar. Creo yo, no es por bajarles el nivel ni nada, pero tengo una manera de jugar muy fulera o tal vez muy agresiva, y veo que la casa no está a ese nivel”, comenzó diciendo Furia, ante la atenta mirada del resto de los concursantes.

“Entonces, creo que yo paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando. Así que ustedes no tienen la culpa de nada. Es su Gran Hermano, es su edición. Yo siento que el mío lo gané, por más que por números, para algunos no sea así. Pero la verdad es que deseo que gane él o la mejor”, agregó.

Foto: Captura (Telefe)

Y cerró, antes de retirarse por la puerta giratoria: “Me encantaría que gane una mujer. Pero nada, estoy en otro level, y necesito que ustedes disfruten. Para algunos va a ser un suspiro que me vaya porque capaz que ver a una persona tan fuerte con un fandom tan grande, se les hace difícil. Y otros sé que me van a re extrañar. Gracias por hacerme pasar los lindos días que tuve. Eso es todo”.