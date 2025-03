La casa de Gran Hermano no se movía como la producción quería y, en un último recurso, propusieron que Juliana Furia Scagliones pudiera participar por el Golden Ticket. Pero, una vez adentro de la casa, la doble de riesgo empezó a hacer la suya y “el supremo” la sancionó junto a otros cuatro compañeros.

Todo comenzó cuando Furia subió a Chiara Mancuso a placa para dejarla a merced de sus votantes, pero como la participante se salvó a último momento, la acusó de “acomodada” por parte de la producción.

“Según el cielo, Chiara es la acomodada. Y cuando hablamos de ‘el cielo’, todos entendemos...”, sentenció Juliana, que más tarde afirmó que “estamos acá porque vinimos de extras... no importa”.

GRAN HERMANO SANCIONÓ A FURIA Y A OTROS CUATRO PARTICIPANTES: LAS CAUSAS

Este martes por la noche, al término del partido Argentina Brasil, Gran Hermano convocó a los hermanitos al living. “En estos últimos días, distintos gritos irrumpieron en la casa y lamentablemente advertí que no todos los jugadores respetaron la prohibición de hablar sobre estas cuestiones”, señaló.

“Para que les quede totalmente claro, vuelvo a explicarles: no tienen permitido expresar ninguna opinión o palabra acerca de los gritos. Hagan de cuenta que no escucharon nada. No es una regla novedosa que se empecinan en desobedecer”, agregó “el supremo”.

“Desde este fin de semana, esta orden fue quebrantada por más de una persona”, advirtió Gran Hermano y señaló que cinco jugadores se encontraban en infracción y son Chiara, Luz, Sandra, Bati y Furia. “Todos ustedes recibirán una sanción: a partir de este momento están nominados, es decir que forman parte de la placa de esta semana y no podrán ser salvados por el líder”, cerró.

