A poco de comenzar una nueva gala de nominación en Gran Hermano 2024, los participantes escucharon el comunicado dando a conocer la decisión de Juliana “Furia” Scaglione de abandonar el reality de Telefe y, luego, la participante dio a conocer sus motivos frente a sus compañeros.

“No es nada malo, quiero que sepan. La verdad es que yo tenía muchas intenciones de entrar a la casa, primero que nada. Después conocerlos es la segunda. Y tercero, poder jugar. Creo yo, no es por bajarles el nivel ni nada, pero tengo una manera de jugar muy fulera o tal vez muy agresiva, y veo que la casa no está a ese nivel”, comenzó diciendo Furia, ante la atenta mirada del resto de los concursantes.

“Entonces, creo que yo paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando. Así que ustedes no tienen la culpa de nada. Es su Gran Hermano, es su edición. Yo siento que el mío lo gané, por más que por números, para algunos no sea así. Pero la verdad es que deseo que gane él o la mejor”, agregó.

Foto: Captura (Telefe)

Y cerró, antes de retirarse por la puerta giratoria: “Me encantaría que gane una mujer. Pero nada, estoy en otro level, y necesito que ustedes disfruten. Para algunos va a ser un suspiro que me vaya porque capaz que ver a una persona tan fuerte con un fandom tan grande, se les hace difícil. Y otros sé que me van a re extrañar. Gracias por hacerme pasar los lindos días que tuve. Eso es todo”.

Furia: "Creo yo, no es por bajarles el nivel ni nada, pero tengo una manera de jugar muy fulera o tal vez muy agresiva, y veo que la casa no está a ese nivel”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL COMENTARIO DE ULISES Y CHIARA QUE DESPERTÓ INDIGNACIÓN TRAS LA SALIDA DE LUCIANA DE GRAN HERMANO

Luego de que Luciana Martínez se convierta en la nueva eliminada de Gran Hermano 2024 (tras quedar mano a mano con Chiara Macuso), la participante que sigue en juego y Ulises Apóstol generaron indignación con la conversación que mantuvieron después de conocerse estos resultados.

“Nosotros nos quedamos solos hace rato, ¿pero estos tres?”, fue el comentario que hizo Ulises, haciendo referencia al ‘Tridente’ (como se conoce al grupo de Luciana, Luz Tito y Santiago “Tato” Algorta) y que rápidamente se hizo viral en las redes.

Tras escucharlo, Chiara tomó la palabra y redobló la apuesta: ”Son dos ahora, son el ‘bidente’“, lanzó, en referencia a que son una dupla. Y Ulises cerró, dando que hablar con sus palabras: ”Claro, tienen dos dientes“.