Por más que Furia no haya sido la campeona de Gran Hermano 2023, fue uno de los personajes que más interesaron a los lectores de Ciudad y por eso se consagró ganadora de un premio Los Más Clickeados 2024 de Plata.

“No lo puedo creer. Muchísimas gracias a todos los que quisieron mirar a qué pasaba conmigo, por eso estoy acá”, se emocionó Juliana Scaglione.

Con una sonrisa enorme y muy simpática continuó: “Quiero contar que vengo de Brasil, en donde me reconocieron como mejor estrella de reality show. Y ahora me toca recibir también este premio. ¡Estoy re contenta!”.

Furia y Yuyito González en Los Más Clickeados 2024. (Foto: Movilpress).

-¿Cómo viene tu futuro?

-La verdad que yo creo que va a ser lindo, estoy preparando todo para que así sea y seguir en el ambiente como para si sale algo estar impecable para ello.

-¿Cómo estás a nivel sentimental?

-Bien, la verdad que estar encerrado no hace muy bien la cabeza. La verdad que me encuentro óptima, estoy muy contenta, alegre, porque me dijeron que a veces vienen los bajones después de tanto ruido, Pero bueno, llevándolo a lo mejor que puedo, acompañada de familia, de amigos y eso.

Juliana Furia Scaglione en Los Más Clickeados 2024. (Foto: Movilpress).

-Hablando de familia, ¿tu relación con los hermanos mejoró, empeoró, sigue igual?

Sigue igual, la verdad que como siempre. O sea, contacto tengo por el celular, pero no soy de ir a vernos, de visitarnos y demás. Con Coy, obviamente que sí, estoy más acompañada de ella y de Rubí y lo demás.