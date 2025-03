A pocas horas de las repercusiones que despertó la noticia sobre el embarazo de Ailén Cova, la actual pareja de Alexis Mac Allister, Camila Mayan (ex del futbolista) compartió una profunda reflexión en el programa de streaming Patria y familia (Luzu TV).

Todo comenzó cuando debatían sobre la crisis que Britney Spears atravesó en 2007, momento en el que dio que hablar por raparse y golpear a varios paparazzis con un paraguas. Ante esto, Camila recordó el mal momento que vivió cuando se fue a vivir a Europa para acompañar al deportista: “Me tuve que adaptar a un montón de cosas nuevas. Me parece que ahí tenés que soltar una parte de la persona que eras y transformarte”, expresó.

“Siento que en el momento que hice el click y dije ‘ok, tengo que poner esfuerzo mío para modificar esa situación en la que me siento’. Ahí pude tomar todo lo que estaba viviendo desde otro lado, acomodarme más. Después de eso pude mirar para atrás y darme cuenta que la estaba pasando para el orto…, pero seguía”, agregó.

Foto: Captura de Instagram (@ailencova) Por: Fabiana Lopez

Y cerró: “Yo me voy medio sola, en pandemia, y fue medio heavy eso. Y éramos pendejos y vos de repente venís de estar con tu familia, laburo, facultad y de repente es vos yéndote a dormir solo”.

Cabe destacar que, tras confirmarse la noticia del embarazo, los usuarios de las redes convirtieron en tendencia el nombre de Camila Mayan y reflotaron un viejo mensaje donde se lee el cariño mensaje que le había dejado Ailén a Mayan cuando estaba todavía en pareja con Alexis.

Foto: Captura de X Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

QUÉ DIJO CAMILA MAYAN TRAS CONOCERSE QUE ALEXIS MAC ALLISTER ESPERA UN HIJO CON AILÉN COVA

A poco de dar a conocer que Alexis Mac Allister y Ailén Cova tendrán a su primer hijo, en LAM mostraron una nota que le hicieron a Camila Mayan, la expareja del futbolista, con quien sigue teniendo un conflicto judicial.

Indagada por el cronista del ciclo de América, Rodrigo Bar, sobre el estado de la causa que lleva adelante con su ex en la justicia, la joven se sinceró: “Está en proceso, no hay nada nuevo, ojalá avanzara más rápido. Esperando“.

“Nos dijo algo muy cortito: le pregunté por el tema de las cajas, las cosas que habían faltado. Y me dijo que ‘mucho de lo que dicen es show’”, le comentó el notero. Pero Camila se mantuvo firme con su postura: "Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no. Lo que para mí es importante, es importante. Lo que para vos es importante no te voy a juzgar, es tu vida y tus valores".

Foto: Captura (América)

“Lo mostré en un video en YouTube, mostré las fotos de las cajas que había y las que me encontré. Está todo grabado“, agregó la influencer, dejando en claro que hay registro de las pertenencias que asegura que le faltan.

“¿Por qué creés que dicen que hacés show con esto?”, le consultó el movilero. Y Mayan cerró, visiblemente molesta: "Yo no soy una persona que minimiza lo que le pasa al resto, ni lo que hace el resto, pero hay gente sí es así“.