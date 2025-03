Marcelo Polino habló con Puro Show en el marco de la muerte de Antonio Gasalla y contó cómo fueron sus últimos días: “El domingo pasado fue el último día que pasé con él en el Otamendi, era el cumpleaños justo”.

“Hacía mucho tiempo que no hablaba, le dije ‘Antonio, feliz cumpleaños, ¿cómo estás?’‚ sabiendo que no hablaba y me contestó ‘estoy muy bien, ¿y vos?’ . Quedaron todos helados, fue la última vez que habló y nunca más volvió a hacerlo” , confesó el periodista.

Marcelo Polino habló con la prensa tras la muerte de Antonio Gasalla (Foto: captura de eltrece).

Al final, Polino reflexionó conmovido: “Quisiera que lo recordemos con mucha alegría, como fue él, como un genio del humor. Yo en mi caso particular, como alguien de la familia que partió. Voy a tratar de con el correr de los días reencontrarme con la risa y esos momentos juntos”.

DE QUÉ MURIÓ ANTONIO GASALLA A LOS 84 AÑOS

En los últimos meses, Antonio Gasalla había sufrido un agravamiento de su salud. De acuerdo con el periodista Daniel Gómez Rinaldi, el actor padeció un severo cuadro de deshidratación y una marcada disminución en sus niveles de glóbulos rojos.

Diagnosticado con demencia senil progresiva en 2019, fue trasladado a un centro de rehabilitación, donde su estado empeoró.

Polino había revelado recientemente que Gasalla ya no podía caminar ni hablar: “Ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas. Hay que acompañarlo desde la fe, por su calidad de vida”.

