A los 84 años, murió Antonio Gasalla. La semana pasada, el emblemático capocómico había recibido el alta en el Otamendi, luego de permanecer casi diez días internado por un cuadro de neumonía severa.

Afectados por la noticia, artistas, colegas y amigos del humorista se despidieron de Antonio con cálidas palabras, tanto en televisión como en las redes sociales.

ASÍ RECORDARON LOS FAMOSOS A ANTONIO GASALLA

Georgina Barbarossa recordó a Antonio Gasalla en su programa de Telefe con cálidas palabras: “Para mí es una persona que ha sido icónico en la historia de la cultura argentina. Antonio no ha sido solo un gran comediante. Antonio era un gran artista y era un observador de la realidad. Todos sus personajes eran críticas a la sociedad, críticas a la burocracia”.

Y agregó, a minutos de conocer la noticia de su muerte: “Antonio ha sido un gran maestro. Tenía un carácter espantoso, siempre nos peleábamos. Era cabrón como pocos. Yo trabajé mucho con Antonio. Lo quería mucho y lo respetaba mucho. Sabía cuando se enojada. Aprendí mucho con él. Antonio fue la primera persona que me hizo sentir linda en el escenario”.

Minutos después, Martín “Campi” Campilongo salió al aire en A la Barbarossa y expresó: “Es un baldazo de agua fría. A pesar de que Antonio no estaba bien, uno no está esperando esta noticia”.

“La última vez que estuve con él fue en la época del Mundial. Él estaba mal, pero todavía tenía momentos buenos. Después ya estaba muy perdido”, agregó el actor y humorista que lo caracterizó en Esperando la carroza en el teatro.

Verónica Llinás, en A la Barbarossa: “Uno sabía que estaba así, pero cuando sucede es un cimbronazo. Es irreparable. Es duro. Me acabo de enterar".

“Yo entré a la televisión por él. Trabajé muchos años con él… Nos hemos peleado, nos hemos querido, nos hemos reconciliados“, continuó la actriz.

Y agregó, Verónica, movilizada: “Cada tanto me mandaba unos mensajes. Él no era especialmente cariñoso, pero demostraba su cariño de otra forma. En los últimos mensajes me decía ‘Linás, te amo’. Fue antes de la pandemia”.

Pía Shaw contó en A la Barbarossa que se comunicó con Mirtha Legrand pero la noticia la devastó y no pudo hablar de la angustia: “Mirtha no puedo hablar. Estaba llorando”.

Marina Calabró también se despidió de Antonio Gasalla en su programa de América: “Se muere la comedia con Antonio, uno de los últimos y más geniales de su generación”.

