A pocas horas de darse a conocer la noticia de la muerte de Antonio Gasalla, Susana Giménez habló en vivo con Germán Paoloski en El noticiero de la gente.

Con la voz quebrada, la diva recordó con profundo amor y admiración al capocómico, con quien trabajó 16 años. Juntos hicieron mítico al personaje de La Abuela y al de La empleada pública en la pantalla de Telefe.

Foto: captura de pantalla de Telefe.

“Hoy fue muy triste despertarme y que me dijeran que Antonio había muerto. Justo le había dicho a Fede Levrino ‘aunque no me conozca, quiero ir a verlo’. Y él me dijo ‘ya arreglé todo’. Esto fue hace tres días. Es como si hubiese tenido un presentimiento”, dijo Susana en comunicación telefónica.

Conmovida, continuó: “Todos me dijeron que dejó de sufrir, pero Antonio dejó una cosa tan fuerte en mí. No solamente dejó el éxito, la risa, la audiencia, dejó una enseñanza de lo que es ser un profesional”.

“En los 16 años seguidos que hicimos un sketch nunca hubo un libreto. Él inventaba, yo lo seguía y resultó lo que resultó, algo inolvidable”, aseguró la diva.

Movilizada con la partida física de Gasalla, Susana expresó: “Con él nos hemos muerto de risa. Él decía todo lo que se le pasaba por la cabeza sin ninguna agresión. No era agresivo, no era maleducado, por más que dijera malas palabras. Era un actor, un artista, inolvidable para mí. Nunca lo voy a poder olvidar a Antonio”.

Foto: captura de pantalla de Telefe.

“Fui demasiado feliz con él. Lo adoré siempre, lo respeté y lo admiré. Ese talento es difícil de encontrar. Los cómicos están como desapareciendo. Antonio fue único. Lo voy a querer toda mi vida”, sostuvo la conductora.

Y apuntó: “Tengo foto con él en el álbum familiar. Me pone triste, por más que me digan que dejó de sufrir”.

SUSANA GIMÉNEZ SOBRE LA ENFERMEDAD QUE AFECTÓ A ANTONIO GASALLA

“Antonio murió hoy por la mañana, muy temprano. Le habían dado el alta y ayer lo internaron otra vez”, le contó Germán Paoloski a Susana.

Y la panelista Luly Illbele agregó: “Tuvo complicaciones cardíacas y renales. Además, tenía demencia senil”.

Acto seguido, la diva comentó: “Tenía la peor enfermedad. Porque hoy hasta el cáncer se cura, pero esa no”.

Antes de cerrar el contacto telefónico, Susana recordó con mucho dolor un episodio: “Cuando yo recibí un premio, fue en uno de los últimos Martín Fierro, él le dijo a Polino ‘está Susana y ese soy yo también, ¿no?’. Estaba muy confuso”.

“Cuando Polino me lo contó, casi me muero, porque fue triste. Emotivo, pero muy triste. Él me conoció. Es una enfermedad espantosa que tienen que investigarla más”, finalizó Susana Giménez, profundamente apenada por la muerte del capocómico Antonio Gasalla.