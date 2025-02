Luego de que varios de sus compañeros la votaran para que quedara nominada en Gran Hermano 2024, Katia “La Tana” Fenocchio no pudo evitar quebrar en llanto, en medio de una profunda conversación con Lourdes “Lulú” Ciccarone.

“Me está costando un montón tener la casa en contra y no es la primera vez. Y eso no significa que yo me quiera comer al mundo. Lloro porque soy sensible”, comenzó diciendo la joven con lágrimas en los ojos.

“A Bati me la acerqué un montón de veces, hablándole porque lo veía preocupado, y después escucho que el chabón dice ‘siento que con Martu no puedo conectar’. Y yo digo, la con… Yo quiero conectar con vos y vos estás esquivándome. ¿Qué, no vale lo mío?”, agregó.

Foto: Captura (Telefe)

Y ceró, a flor de piel: “Con Tato, intento, le cuento todo y ayer me clavó dos votos, me lo confesó. A Martu, tres veces la veo mal, la veo llorando, me acerco y la quiero abrazar. Y las tres veces me dice ‘No, quiero estar sola’. ¡Dale, flaca, me están dando con un puñal! O sea, si yo me voy y la gente sabe esto, yo me voy contenta. Tengo una co… gigante así para estar dos meses con la casa en contra. Ojalá que la gente vea que ellos también son mier… conmigo”.

La Tana: “Me está costando un montón tener la casa en contra y no es la primera vez. Y eso no significa que yo me quiera comer al mundo. Lloro porque soy sensible”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL POLÉMICO PEDIDO DE FURIA A SUS SEGUIDORES ANTES DE SU REGRESO A GRAN HERMANO

Luego de que Santiago del Moro anunciara que los participantes de las últimas tres ediciones de Gran Hermano se podían postular para ingresar a la casa (tras la salida de Luca Figurelli), Juliana “Furia” Scaglione hizo una contundente advertencia en las redes.

“¡Hola! ¡Como todos saben, me postulé al Golden Ticket!”, reveló la exconcursante del reality de Telefe, dejando en claro su intención de volver a jugar con sus nuevos compañeros y tratar de convencer al público de votarla.

“Recuerden que no avalo unificaciones de ningún tipo, pueden votar desde su celular si así lo desean. No unificaciones”, agregó, contundente. Y cerró, tajante, con un pedido especial a sus fans: “¡Sí, voto individual! ¡Usá tu celular! ¡No transfieran dinero a desconocidos, ni por más que te digan lo que te digan!”.