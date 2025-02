Martín Ku, exparticipante de Gran Hermano 2022, rompió con la ilusión de sus fanáticos que, hace pocos días, creyeron que existía la posibilidad de que su ídolo se sumara a esta temporada gracias al Goden Ticket.

Esta oportunidad surgió porque la producción del programa decidió buscar un reemplazo de Luca Figurelli, el concursante al que expulsaron, a través del pase dorado, con el objetivo de darle la oportunidad de reingresar a otros que ya habían formado parte de las últimas tres ediciones del programa.

Martín rechazó el Golden Ticket. Foto: IG | martinku98

Sin embargo, Martín aclaró en X (Twitter) que decidió darle la espalda a este beneficio. No solo remarcó que no participará del desafío, sino que explicó por qué no desea bajo ningún concepto regresar a la casa más famosa del país.

¿POR QUÉ MARTÍN KU NO DESEA REGRESAR A GRAN HERMANO?

Martín Ku les explicó a sus fanáticos por qué decidió no usar el pase dorado para regresar al ciclo.

“Me acabo de bajar del Golden Ticket. Creo que estoy en un presente muy lindo en este momento y después de meditarlo bastante decidí que no tengo nada que hacer en la casa...”.

“Durante mi estadía en Gran Hermano, Marisol, Facu y Mara fueron mis pilares y trabajamos como un equipo dándolo todo. Se agradece un montón todos los mensajes de apoyo, los quiero mucho”, sentenció, preciso.