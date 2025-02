A poco de haber comenzado una nueva gala, Gran Hermano reunió a todos los participantes para hacerles saber la fuerte sanción que le impusieron a Chiara Macuso, Renato Rossini y Sandra Priore por romper las reglas del juego en el reality de Telefe.

“Desde este fin de semana, vengo registrando algunos gritos provenientes del exterior, tras los cuales activé el protocolo correspondiente. Pero no todos los jugadores acataron la prohibición de hablar sobre lo sucedido”, comenzó diciendo Gran Hermano.

“Varios de estos gritos estuvieron dirigidos a Chiara, quien hizo mención acerca de lo escuchado en reiteradas oportunidades. En una ocasión, Sandra -que también se refirió sobre este asunto más de una vez- le preguntó a Chiara qué fue lo que gritaron. Sepan que la curiosidad, en este tipo de casos, también se penaliza”, agregó.

“Pensé que las reglas habían quedado muy claras. A esta altura de la competencia y luego de haber aplicado sanciones por desobedecer este protocolo, no puedo admitir que digan que no estaban enterados o que no sabían cómo proceder al respecto. Evidentemente, voy a tener que explicar una vez más. Tienen absolutamente prohibido hacer cualquier mención sobre sobre los gritos de afuera. Es un tema del que no pueden hablar”, siguó.

Y cerró, contundente: “Hagan de cuenta que no escucharon nada, ¿está claro? Por lo tanto, Sandra y Chiara, le comunico que serán sancionadas. Voy a comenzar por vos Sandra. Mi decisión es que formás parte de esta placa de nominación. Sandra estás nominada. Chiara, por tu condición de líder, contás con el beneficio de la inmunidad. Por eso, no vas a formar parte de esta placa. Pero atención, te informo que sí vas a ingresar la próxima placa de nominados”.

EL POLÉMICO PEDIDO DE FURIA A SUS SEGUIDORES ANTE SU POSIBLE REGRESO A GRAN HERMANO

Luego de que Santiago del Moro anunciara que los participantes de las últimas tres ediciones de Gran Hermano se podían postular para ingresar a la casa (tras la salida de Luca Figurelli), Juliana “Furia” Scaglione hizo una contundente advertencia en las redes.

“¡Hola! ¡Como todos saben, me postulé al Golden Ticket!”, reveló la exconcursante del reality de Telefe, dejando en claro su intención de volver a jugar con sus nuevos compañeros y tratar de convencer al público de votarla.

“Recuerden que no avalo unificaciones de ningún tipo, pueden votar desde su celular si así lo desean. No unificaciones”, agregó, contundente. Y cerró, tajante, con un pedido especial a sus fans: “¡Sí, voto individual! ¡Usá tu celular! ¡No transfieran dinero a desconocidos, ni por más que te digan lo que te digan!”.