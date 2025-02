Con la honestidad sin filtros que la caracteriza, Julieta Poggio se postuló en vivo para ingresar a la casa de Gran Hermano 2024.

Tras la expulsión de Luca Figurelli, la producción le daría la oportunidad a un ex GH de volver al reality y la modelo se candidateó en Rumis, stream en el que hizo tentar de la risa a sus compañeros con sus sincericidios.

Foto: captura de pantalla de Rumis.

POR QUÉ JULIETA POGGIO QUIERE ENTRAR A GRAN HERMANO 2024-2025

Lizardo Ponce: -¿Entrarías un tiempito a la casa?

Julieta Poggio: -Sí, sí. Pero no me postulé. ¿A dónde hay que postularse? ¿Y saben lo que me gusta? A este Gran Hermano no lo veo. Entraría a pasar el rato, no a jugar, ni nada, porque no los conozco.

Lizardo: -Pero decí que querés jugar para que entres.

Julieta: -Está bueno entrar así, sin saber mucho.

Leandro Saifir: -Así entró La Tana. No sabía nada de nadie y entró a jugar.

Mateo Guasconi: -¿Vas a ir el lunes?

Julieta: -Pará, no sé, me estoy postulando acá en vivo.

Lizardo: -Postulate en vivo, pero yo lo transformaría y diría lo siguiente. “No los tengo tanto a los chicos, pero me gustaría entrar y jugar de cero, sin tanta data”.

Julieta: -Ay, no, me da paja jugar. Yo entro a divertirme.

Leandro: -Arrancó el sincericidio de Juli Poggio.

Julieta: -Yo ya jugué. Llegué a la final. No se va a volver a repetir eso. Así que si entro, entro a divertirme y a divertir a los chicos.

