En la gala de nominación de Gran Hermano, Santiago del Moro sorprendió con su pedido de disculpas a Lorenzo De Zuani, el joven salteño que forma parte de la camada de los 8 nuevos participantes de GH.

El conductor del reality se arrepintió por el modo en el que le contestó la semana pasada, cuando Lorenzo le mandó un saludo a su madre en vez de hacer campaña para quedarse en la casa estando en placa.

Foto: captura de Telefe, Gran Hermano.

EL PEDIDO DE DISCULPAS DE SANTIAGO DEL MORO A LORENZO DE GRAN HERMANO

Santiago del Moro: -Lorenzo, te quiero pedir disculpas. El otro día vos me tiraste con el cumpleaños de tu mamá y yo te saqué rajando. No era en contra tuyo, era para que aprovechen el tiempo. Estaban en placa positiva. Era para que te hagas ver. Después vi cómo te contesté y no tengo derecho.

Lorenzo: -Tenés toda la razón.

Santiago: -Yo lo que quiero es que activen y que aprovechen este momento que es tan importante. Tenés 24 horas para mandarle un beso a Mirta.

Lorenzo: -Está bien.

