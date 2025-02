Martina Pereyra de Gran Hermano 2024 se convirtió en tendencia en X por un triste episodio.

La joven le envió un afectuoso saludo en vivo a su abuela sin saber que falleció y las redes sociales reaccionaron con indignación.

“Un saludo a mis papás. Mamá y papá, los extraño. A mis hermanas, a mis primos, mis tíos y a mi abuela, que la amo y la extraño mucho”, dijo Martina antes de ingresar al confesionario a nominar.

Foto: captura de Telefe, Gran Hermano.

El momento se hizo viral en X y los usuarios juzgaron con dureza tanto a la familia de la participante como a la producción de Gran Hermano por ocultarse dicha información.

ASÍ REACCIONÓ EL PÚBLICO DE GRAN HERMANO AL VER A MARTINA SALUDANDO A SU ABUELA

“Me partió el alma escucharla saludando a su abuela. Ella por decisión de su familia no lo sabe. ¿Qué habrá pensado su familia al escucharla?”, “Que no le perdone nada a nadie cuando salga”, “¡Qué maldad! Pobre como va a sufrir cuándo se entere”, fueron algunas de las voces que se expresaron en X.

“’Que la amo y la extraño’. Me da mucha pena, ella merece saber que falleció” y “Lo que le hicieron es terrible. No le dieron la posibilidad de despedirse. Va a ser un shock terrible cuando se entere”, fueron otros de los tweets desaprobando la decisión tomada.

Foto: captura de X.

