Luego de que su relación con Eugenia “la China” Suárez no prosperara, Lauty Gram rompió el silencio, se sinceró sobre los sentimientos que tuvo por la actriz y cantante, y reveló el escandaloso motivo por el que se terminó la historia de amor.

“Yo creo que con la China fue algo como efímero que pasó y la verdad que, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, como un suceso. Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual. Fue algo que pasó, algo que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero”, comenzó diciendo el cantante en el streaming de Gran Hermano, el debate.

“No me arrepiento porque que aprendí muchísimas cosas de eso. Aprendí muchísimas cosas y aprendí cómo plantarme enfrente de una cámara y saber responder cosas incómodas”, agregó, sincero.

Además, dio detalles del fin del vínculo: “Se terminó porque ella se enteró que yo estuve con una chica en la fiesta Bresh. Yo, simplemente, le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya, yo estaba haciendo la mía, y podía hacer lo que se me cante”.

“Se enteró de eso la China e hizo un escándalo. No sé si se acuerdan que subió una historia diciendo algo como ‘no voy a confiar nunca más en un hombre’. Obvio que yo estaba medio mal porque no había hecho nada. Yo estaba soltero, podía hacer lo que quiera. Ella estaba haciendo su vida, yo estaba haciendo mi vida. Y si le pasé mi Instagram a una mina fue porque yo estaba solo”, añadió.

Y cerró, picante y sin vueltas: “No me gustó que la mina me juzgue o que suba esa historia como haciéndome quedar mal como un pelot…. Y también lo que me bardeó por chat porque yo no hice nada”.

LA SORPRESIVA OPINIÓN DE LAUTY GRAM SOBRE LA POLÉMICA DE LA CHINA SUÁREZ, MAURO ICARDI Y WANDA NARA

En medio de todas las voces que se alzaron para opinar de la polémica que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, Lauty Gram (que mantuvo un affaire con la actriz y cantante) sorprendió al dar su opinión sobre este tema.

“Que le metan porque es algo que les da mucha exposición”, opinó el músico en una nota que le dio a la radio marplatense FM Compacto 97.7. Además, despejó todas las dudas sobre su vínculo con la China: "Quedó la mejor. La verdad que en el chisme no estoy metido porque estoy con otras cosas justo ahora, con la música y eso y no le estoy dando mucha bola”.

"Terminamos en una re buena onda con la mina, yo después de eso no hablé más nada. Imaginate que no hablo como hace seis meses con la mina", siguió. Y sobre las historias que suele postear Yanina Latorre sobre esta polémica, se sinceró: “Veo las cosas que sube, pero me da pa… leer todos los textos que pone algunas veces. Así que capaz que me pierdo con la novela, pero bueno, es algo que a la gente le gusta ver y que a ella y su pareja les sirve”.

“Que le metan porque es algo que les da mucha exposición. Si te ponés a pensar, imaginate que todo el país está hablando de eso. Imaginate la publicidad gratis que tienen“, cerró Lauty, contundente.