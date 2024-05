Luego de que Sabrina Rojas desmintiera la versión que lanzó Marcela Tauro en Intrusos al contar que habría habido un beso entre ella y Luciano Castro, Augusto “Tartu” Tartúfoli incomodó a su compañera en vivo.

Así fue el picante ida y vuelta de Tartu y Sabrina en Pasó en América:

Sabrina: -No me besé con Castro, hace años que no me beso, ni ganas de besarlo, pero ni ganas.

Tartu: -¿Y él?

Tartu: “¿Luciano tiene ganas de besarte?”.

S: -Ah no lo sé, preguntale a él. Yo no puedo contestar con él, supongo que no.

T: -¿Le puedo preguntar a cámara?

S: -Preguntale.

T: -Luciano, ¿vos tenés ganas de chapar a Sabrina de nuevo? Si supieran…

S: -Éste no me ayuda en nada, me perjudicás.

¡Epa!

SABRINA ROJAS ROMPIÓ EL SILENCIO Y CONTÓ TODA LA VERDAD SOBRE SU SUPUESTO BESO CON LUCIANO CASTRO

Luego de que Marcela Tauro diera que hablar en Intrusos al contar que Sabrina Rojas y Luciano Castro se habrían besado (despertando fuertes rumores de reconciliación) la conductora de Pasó en América rompió el silencio y despejó todas las dudas sobre su vínculo con el padre de sus hijos Esperanza y Fausto.

“¿De qué hablan? Esto es extraordinario, por el amor de Dios. Hace tres años no lo volví a chapar nunca más a Castro, nunca más. ¡Estoy indignada! Me indigna”, sentenció Sabrina en el programa que conduce junto a Tartu en América.

“Primero que ya digo ‘no explico más nada ¿Quieren creer que chapo con él? Créanlo’. Me causa mucha curiosidad de dónde nace una mentira. Vino una paisajista a mi casa, re bajo perfil. Y vino Luciano. Claro que nos saludamos, pero no nos besamos”, agregó.

En cuanto a su trato cotidiano con el actor, siguió: “Hay veces que ni nos saludamos y otras que nos abrazamos y le digo ‘estás fachero hoy’. Eso es todo. ¡No hacemos más nada! Hay veces que digo ‘que digan lo que quieran’, y otras que me indigno porque parece que estamos ocultando algo y que le estamos haciendo algo a su ex (por Flor Vigna) a propósito”.

Y cerró, sin dejar lugar a las especulaciones sobre la posibilidad de que haya apostado nuevamente al amor con el galán: “No me besé con Castro, hace años que no me beso, ni ganas de besarlo, pero ni ganas”.