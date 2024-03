Luego de hablar de las intervenciones quirúrgicas a las que tenía que someterse, Darío Barassi recibió el alta médica y compartió un profundo y extenso descargo en las redes, con fotos de su estadía en el hospital, en la que dio detalles de su recuperación.

“Obligado a parar. Que el cuerpo habla, que hay q frenar, que el año pasado fue muy duro, que vas a estar bien, que paciencia, que aprovecha el silencio que que que queeeeeee… Respiro”, comenzó diciendo el conductor de Ahora Caigo en Instagram.

“En fin, le pusimos cuerpo, cabeza y corazón. Hicimos la cirugía que había que hacer y ahora un post operatorio algo complicado ya que por varios días no puedo hablar y eso un poco me desquicia. Pero vamos, calma y eje, gordito lindo, que salimos mejores”, agregó.

Luego, le dedicó unas dulces palabras a su esposa: “Gracias a la reina de mi vida, con la que estoy jugando al dígalo con mímica hace 48 hs. y nunca fue su fuerte jaja. Gracias por estar siempre, por tanta entrega y amor, mujer mía, te amo @luligomezcenturion”.

“Gracias a todo el equipo del @sanatoriofinochietto, nos cuidaron y trataron bárbaro. Capo @doctorcapuya. Mi amigo y gran profesional al que le confío lo que más vale de mi cuerpo que son mis cuerdas. Lo que me cuidás y bancás no tiene nombre @drmarcelo_sztajn. Gracias también @doctorflaviomarchesini, profesional de excelencia y calidad humana altísima”, continuó.

Y se refirió a esta nueva etapa: “Ahora empieza todo el trabajo de recuperación con la número 1 @fonogutkin, que me soporta y contiene como nadie. Profesional de otro nivel en vos confío vamos, vamos, vamos. No paro de agradecer, parece un premio más que una cirugía. Gracias mil @eltrecetv y @boxfishtv por ayudarme a encuadrar los espacios y tiempos para este procedimiento. Soy un apasionado y agradecido de mi trabajo, apenas pueda retomo con todo. Gracias miles al amigo analista, asesor financiero y equipo @javierfurgang, sos todo bebé. Gracias amigos y público por tanta preocupación y afecto”.

“Y, por último, puse una foto de mis chinas que son el motor de mi vida. Volví hoy del sanatorio y me llenaron de besos abrazos y miradas. No entienden por qué no les contesto o por qué no las alzo a upa. Pero no juzgan, dan amor y sonrisas sin parar. Son el Tramadol de mi cuore. Las amo, enanas mías. Ya vuelve papá”, añadió, en referencia a sus hijas Emilia e Inés.

Y cerró, a corazón abierto: “En fin, en una. Vamos a poder. Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina. Nada que no se pueda solucionar y mejorar. A ocuparnos. Objetivos y pilares hay de sobra, agradecido por eso”.

WANDA NARA CAPTURÓ EL MOMENTO EXACTO EN EL QUE DARÍO BARASSI SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN MÉXICO

Un nuevo proyecto laboral cruzó los caminos de Wanda Nara y Darío Barassi, quienes viajaron a México para grabar “Love is Blind Argentina”, el exitoso reality internacional que va por su quinta temporada en Estados Unidos.

Allí, la hermana de Zaira Nara registró el momento exacto en el que llegaba su compañero, sin saber que quedaría grabado cuando se lastima con cactus que había en el paradisíaco lugar.

“Apenas llegó el conductor, Darío Barassi, herido por un cactus”, escribió Wanda, divertida, en el video que subió a Instagram Stories, donde también se ve a un médico que lo asiste con la lastimadura que se hizo en la mano.

“Ay, me pinché con esto. Me dolió mal, me voy a morir. Si me empiezo a desmayar que alguien me ayude, por favor”, expresó Barassi culpando a Francesca e Isabella (las hijas que Wanda tuvo con Mauro Icardi y que la acompañaron a la grabación por lo sucedido. “Tus hijas me empujaron, asesinas”, agregó, entre risas.

“El ‘anti selva’ de mi compañero se pinchó con un cactus y ya pidió una ambulancia en el medio de la selva. Llegó hace 5 minutos y ya tiene una herida”, cerró Wanda, quien nunca dejó de filmar toda la escena con el presentador.