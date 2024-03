Darío Barassi, siempre cómplice con sus seguidores de Instagram, se filmó mirando a cámara para contar por qué deberá someterse a dos cirugías. “Están todos preocupados, me parece perfecto que sea noticia, pero lo voy a contar por acá porque tampoco es tan grave”, expresó, agradecido por los mensajes que le enviaron colegas y fanáticos.

“Me voy a operar de un pólipo en una de mis cuerdas vocales. La gran complicación que tiene es que el posoperatorio es intenso y tengo que estar 15 días aproximadamente muy en silencio, por eso lamentablemente no puedo seguir haciendo el programa”, expresó, revelando que Chino Leunis lo reemplazará en Ahora Caigo hasta que él pueda retomar su cotidianidad.

Acto seguido, bromeó sobre la segunda operación a la que deberá someterse, una hernia umbilical. “Me voy a sacar las tetas, la papada, me voy a poner botox... No sé si me van a reconocer cuando vuelva”, cerró, divertido.

DARÍO BARASSI ADMITIÓ ESTAR NERVIOSO

Antes de cerrar, Darío admitió que lo pone nervioso tener que pasar por el quirófano.

”Me hace bien compartirlo porque estoy nervioso, si bien es una operación tranqui, me estresa un poco. Aparte me van a tocar las cuerdas que son la parte que más amo de mi cuerpo, pero va a salir todo bien”, cerró, esperanzado. ¡Fuerza!