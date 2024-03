Furia le hizo un especial pedido a sus compañeras tras comenzar una relación con Mauro Dalessio en la casa de Gran Hermano 2023.

“Hoy tuve una charla con él que fue excelentemente amena. En un momento me preguntó una pelotudez y lo re cagué”, les contó la participante.

Entonces, detalló cómo fue el ida y vuelta: “Me preguntó ‘¿vos estarías con alguien acá de la casa que no sea yo?’ o sea, si le daría exclusividad”.

“Y yo le dije, ‘¿con quién mierda querés que esté?, pero si vos querés estar con alguien, podés’. Me dijo que en el caso que me tenga que votar, me va a votar” ”, agregó.

Entonces, su gran aliada, Catalina Gorostidi le hizo una recomendación: “Usalo unas semanas más y después lo empezamos a votar para que se vaya”.

“Vamos viendo cómo van pasando las cosas”, le respondió Furia y entonces le pidió: “Si en un momento me enamoro, me pegan por un palo”.

LA OBSERVACIÓN QUE LE HIZO CATALINA GOROSTIDI A FURIA SOBRE SU ROMANCE CON MAURO

En una charla de chicas, Catalina Gorostidi le hizo una observación a Juliana Scaglione, más conocida como Furia, sobre su romance con Mauro Dalessio.

“Este chico no me gusta nada. Él entra y vos te ponés nerviosa”, le dijo la pediatra a su amiga, quien le respondió: “No, mentira, no”.