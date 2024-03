Cata Gorostidi fue al confesionario para hacer su nominación y se pasó de sincera con Gran Hermano sobre los participantes nuevos.

“La casa está muy rara, no me cabe ni media la gente nueva, por mí que se vayan todos, pero bueno”, dijo la médica pediatra frente a cámaras.

Cata Gorostidi en el confesionario de Gran Hermano.

Entonces, Cata explicó qué le pasa con sus nuevos compañeros: “No me interesa generar nuevos vínculos, me gustaría que todos los nuevos vayan a la placa”.

A QUIÉNES NOMINÓ CATA GOROSTIDI EN LA CASA DE GRAN HERMANO

Cata Gorostidi se presentó en el confesionario, hizo su nominación semanal frente a Gran Hermano 2023 y explicó los motivos de su elección.

“Hoy voy a decidir nominar en primer lugar a Florencia, no me cae mal, pero la verdad es que de los nuevos es una persona que no me gusta cómo está jugando, le doy dos puntos”, expresó.

Luego, nombró al segundo que mandó a placa: “Y en segundo lugar le voy a dar un punto a Bautista, de los originales creo que es el que menos me dolería que se vaya”.