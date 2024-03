Como todos los miércoles, en Gran Hermano 2023 se llevó acabo la gala de nominación y Juliana “Furia” Scaglione tuvo que ingresar al confesionario a simular la nominación. La participante ya había fulminado a Denisse González.

Furia tomó el sobre que confirmaba su potente accionar y explicó los motivos de su decisión de mandar directo a placa a Denisse, quien volvió al juego gracias al repechaje.

FURIA EXPLICÓ POR QUÉ LE HIZO LA FULMINANTE A DENISSE EN GRAN HERMANO 2023

“Quien arriesga, no gana. Listo, voy a hacer la fulminante”.

“Es una persona que dijo que vino a jugar. Creo que está como hablando más de lo que sabe. Por más que tenga información del fuera. Así que nada, veremos cómo le va”.

“Los que entraron en el repechaje, algunos entraron para ayudarnos, obviamente, de buena manera, para contenernos. Y otros entraron para el otro grupo. Creo que Denise entró para el grupo de los Bros”.

“Ella fue una persona que estuvo mucho bajo el ala de Licha. También insinuó y dice que es parte de la campaña de los Bros afuera. Por lo cual a mí me pueden llegar a sacar afuera”.

“Yo siento que ella es un Caracol… Yo soy una persona con mucha energía y veo a gente que tal vez sí se merece entrar y pasar una buena estadía. Y los que más la merecemos somos los originales”.

“Estamos hace tres meses y esperábamos que llegue gente que prenda la casa a fuego. Que dé boom. Y los nuevos ingresos estuvieron muy copados”.

“Así que creo que es un momento en el que sé que no la van a votar. La casa no la va a votar. Y que es mi última esperanza. Por eso decidí arriesgarme”.

“Sé que es una vez en la casa que me toca (la fulminante). Espero que la gente me entienda. Que me apoye. Vamos a ver cómo queda la placa. A ver si puedo pelear adentro con ella. O si la placa se va a armar de otra manera”.

“Mi idea es que los Caracoles estén fuera de la casa. Necesito que la gente que esté acá adentro valore la casa. Que sepa que está acá adentro y que cada día es único. Tiene que vibrar alto. No que vengan a decir que son estrategas, que vienen a sacar gente y que saben lo que tienen que hacer”.

“La verdad es que nosotros estábamos hace tres meses. Y estamos luchando un montón. Así que me parece que es ella. Sé que es la novia de mi compañero, pero dijo que entró a jugar sola. Así que nada. Esto es para ellos”.

“Obviamente no me olvido de lo que me hicieron... Que quede claro. Todos los que me votaron y todos los que hablaban mal de mí. Yo me acuerdo de cada uno. Así que gracias por el repechaje”.

CÓMO QUEDÓ LA PLACA DE NOMINADOS EN GRAN HERMANO 2023

Darío Martínez Corti, Damián Moya, Bautista Mascia y Florencia Regidor son los nuevos nominados en Gran Hermano. Además de Denisse Gonzáles, fulminada por Furia.

Los líderes de la semana, Zoe y Martín tendrán la posibilidad de sacar de la placa a uno o dos compañeros, según les defina la producción.