La relación de Catalina Gorostidi y Emmanuel Vich había parecido logrado una tregua desde que la participante regresó a la casa de Gran Hermano 2023 en el repechaje. Sin embargo, los jóvenes dejaron en claro que entre ellos está todo mal.

Así quedó reflejado en un video que se viralizó en las redes sociales donde se ve un picantísimo ida y vuelta entre Cata y Emma frente al resto de sus compañeros.

Así fue el cruce en el reality de Telefe:

Cata: -Emma, ¿te sentís el más falso de la casa de Gran Hermano?

Emma: -No.

C: -¡Dale! Ok, bueno, sigamos imaginando.

E: Soy bastante auténtico, igual, aunque a vos no te guste.

C: -No me quieras picantear porque no te va a convenir. ¿Qué se siente estar todo el día con cara de ojet… todo el día desde que llegó Joel?

E: -No, desde que llegaste vos.

C: -Ah, ¿por eso me nominaste?

E: -No te nominé, te subí a placa porque no te banco y te lo digo en la cara. Espero que te vayas.

C: -¿Por qué estás por estar enojado, Emma Vich?

E: -¡Porque no te banco!

C: -Emma Vich está enojado porque regresamos a la casa con Joel. Lo siento, cariño. ¡A soportarlo!

E: -Catalina al 9009, gente.

C: -Callate, falluto.

E: -Falsa, que llegaste y me viste abrazar y pedir que te haga la planchita, falsa y caracol. Ojo, conmigo no vas a joder. No necesito cámara. La que ingresó para buscar cámara, sos vos. Yo estoy acá hace bastante.

LA REACCIÓN DE EMMA VICH AL VER GUSANOS EN GRAN HERMANO 2023

Fue un momento muy desagradable el que vivió Emma Vich en la casa de Gran Hermano 2023 luego de encontrarse con gusanos en un paquete de harina que abrió para cocinar.

El joven empezó a los gritos sin poder creer lo que había encontrado en el ingrediente y atinó a tirarlo al piso mientras el resto de sus compañeros se reían de la situación: “¡Ay, los toqué con el dedo gordo! No, no, no. ¡Uno es enorme y tiene hijos, seguro está toda la familia ahí adentro!”, expresó, tal como se pudo ver en el video que se viralizó en las redes.

Foto: Captura de Twitter (@haditachisme)

En los últimos días, Emma fue noticia por el cruce que mantuvo con Joel Ojeda después de que se convirtiera en el líder semanal y decidiera dejarlo en placa y no salvarlo, actitud que tomó como “traición” quien era su amigo.