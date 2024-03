En una nota con Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), Nico Suar, pareja de Emma Vich, opinó de su juego en Gran Hermano 2023 y aseguró que todavía no mostró todo el potencial que tiene.

“¿Notaste algo, un defecto, algo que te haya generado rechazo o algo que le quieras cuestionar?”, indagó Yuyito González y él contestó: “No, no tengo mucha autocrítica con Emma porque nos conocemos desde los 15 años y sé todo de él”.

“¿Crees que está jugando en su plenitud o hay algo para criticar?”, repreguntaron y él explicó: “Lo que veo en Gran Hermano es todo lo que yo conozco de él. Todavía le falta jugar más. No está en su plenitud todavía”.

“Quizás algunas estrategias no me gustaron como poner a Cata en placa la última vez, pero entiendo que él no tiene nada de información de afuera. Me gusta la alianza que tiene con el Chino y con Furia”, agregó.

QUIÉNES SON LOS ELIMINADOS DE LA CASA DE GRAN HERMANO HASTA EL DOMINGO 10 DE MARZO

El domingo 7 de enero se fue la casa más famosa del país Isabel Denegri por el 56,6 por ciento de los votos, mientras que en la anterior gala de eliminación se fue Wiliams López.

El segundo eliminado del reality fue Axel Klekaylo con el 54,3 % de los votos negativos y el primero en salir de la casa fue Hernán Ontivero, que sacó 52,6% de los votos.

Carla De Stefano se fue de la famosa casa por decisión propia y Catalina Gorostidi resultó eliminada en la quinta gala por el 63,9 por ciento de los votos. En la sexta gala Florencia Cabrera quedó afuera por un 56.8% de los votos.

El domingo 28 de enero dos nuevos participantes se fueron de Gran Hermano 2023, Denisse Belén González y Alan Simone, mientras que los demás fueron salvados por el público para continuar en juego.

La décima eliminada del certamen fue Sabrina, quien se quedó afuera del reality el domingo 4 de febrero con el 40,5 por ciento de los votos contra 34,3 de Manzana y el 25,2 de Agostina.

Lucía fue la más votada con el 47,7 por ciento de los llamados frente al 32,8 de Furia y el 19,5 de Lisandro en la gala del domingo 18 y el pasado 11 de febrero se fue con el 55,5 por ciento de Joel Ojeda.

El domingo 03 de marzo Lisandro Navarro fue finalmente eliminado por el 61,6 por ciento de los votos frente al 38,4 de Furia, y Agostina Spinelli salió de la casa en la madrugada del lunes por decisión propia.

Santiago del Moro reveló el domingo 10 de marzo que la participante eliminada de la decimosegunda gala de Gran Hermano 2023 fue Sabrina Cortéz por el 60,5 por ciento de los votos contra el 39,5 de Catalina.