El lunes por la noche, Thiago Medina y Daniela Celis tuvieron la oportunidad de volver a ingresar a la casa de Gran Hermano, donde comenzó su historia de amor, nada más ni nada menos que con sus gemelas, Aimé y Laia.

En los minutos finales de su visita express a los “hermanitos”, quienes no interactuaron con los ex GH ni con sus niñas porque estaban “congelados”, Thiago hizo un pícaro comentario.

“Chau, chicos. Se les está quemando el pollo”, dijo Medina, quien comenzó a sentir olorcito raro en la cocina. Y Dani acotó: “Sí, por favor, que (los descongelen) porque van a comer pollo quemado”.

Lo cierto es que los participantes de Gran Hermano 2023 no sabían que iban a recibir visitas y estaban cocinando. Sorpresivamente, sonó la alarma y ninguno pudo sacar el pollo del horno. Afortunadamente, ni bien pudieron moverse, chequearon la situación y todo estaba perfecto.

LA EMOCIÓN DE DANIELA CELIS A VOLVER A LA CASA DE GRAN HERMANO CON THIAGO Y SUS HIJAS

“Gracias por la oportunidad, por elegirnos, Gran Hermano. Si yo no hubiera entrado a esta casa, no me hubiese llevado el regalo más grande de toda mi vida, que son mis hijas”, dijo Pestañela, emocionada.

Al ver cómo Thiago estuvo atenta a ella y a sus hijas durante el breve paso por la casa, Dani dijo con amor: “Es papá. ¡Y cómo paterna!”.