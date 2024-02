Yuyito González se hartó en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) y les respondió con todo a Ángel de Brito y sus panelistas, quienes se manifestaron en LAM por sus dichos sobre la denuncia que Fernanda Iglesias le hizo a Roberto Pettinato.

“Yo hablé de camarines porque hablaron de camarines y simplemente dije que me extrañó que Pettinato sea tan confianzudo en un espacio que no da para hacerlo, no lo dije por Fernanda. Cálmense LAM, por favor”, dijo la conductora.

Yuyito González en Empezar el Día.

En su descargo, Yuyito reiteró y dejó en claro que no puso en duda la versión de Iglesias: “O ustedes interpretan mal y todas sus chicas ahí evidentemente también o no se entendió, o yo no supe hacer entender lo que quise decir”.

YUYITO GONZÁLEZ, PICANTÍSIMA CON LAM Y LAS ANGELITAS

Yuyito González hizo un picante comentario en su programa de Ciudad Magazine sobre LAM y las angelitas: “Yo tampoco lo había visto lo del programa”.

“Cuando me comentaron ayer de la producción les dije ‘chicos, mañana la seguimos, yo no estoy para llenarme de toxicidad a las 11, 10 de la noche que estoy en el mejor de los mundos’”, expresó.

Al final, aclaro: “Independientemente de esto, los quiero mucho a los de LAM, a Ángel y a todas las chicas. Y cada uno hace su laburo y ustedes lo hacen muy bien, dicho sea de paso. Lo hacen muy bien”.