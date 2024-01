El conflicto entre Iliana y Marina Calabró, tras su reconciliación por las fiestas, continuó con la revelación de un supuesto romance con Rolando Barbano, al que este lunes Fernanda Iglesias mandó al frente tras una entrevista que el columnista de policiales le brindó a LAM.

En la entrevista que le hicieron a la salida de la radio en la que trabaja, el periodista de Lanata sin filtro negó todo. “Hablen con Iliana o con Marina que es figura pública”, “Yo no tengo por qué confirmar ni desmentir nada porque esto no es mi vida, hablar de esto” y “Si estuviera saliendo con Marina sería cosa mía, no veo por qué tengo que contarles a ustedes con quién salgo”, fueron algunas de sus frases.

“Si se llega a concretar este romance, Marina se va a aburrir porque es tan poco chusma Barbano”, ironizó Ángel sobre las declaraciones del periodista y recordó que el entrevistado “habló de traición” antes de que Maite Peñoñori revelara una curiosa situación.

QUÉ DIJO FERNANDA IGLESIAS SOBRE ROLANDO BARBANO EN MEDIO DE LOS RUMORES CON MARINA CALABRÓ

“Parece que cuando Marina entró a la radio, no fue Barbano el que puso la mira ahí. Dicen que había un chat entre los hombres de esa radio, donde no estaba ella claramente, que se llamaba ‘Marina’. Estaban todos muy hot con Marina”, contó la panelista.

“Me imagino que todos le deben haber enviado sus felicitaciones a Barbano porque la intención estaba”, agregó la Maite. “Y a Barbano le gustan las periodistas. Yo lo conozco de Clarín, donde trabajábamos. Él salía con una periodista de ahí”, señaló Fernanda Iglesias.

“Y después, si la memoria no me falla, que no me falla, tuvo un affaire con Luciana Geuna”, agregó la ex compañera del mencionado que se encargó de aclarar que en esa época no estaba casado, dado que se separó el año pasado.

