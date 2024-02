En los últimos días se pudo ver en las redes sociales el tráiler de Coppola, el representante, la serie basada en la vida del histórico representante de Diego Maradona dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Juan Minujín, que tiene como uno de sus personajes a Amalia “Yuyito” González.

“Arrancaron los dimes y diretes de la serie... Home sweet Home: ¿habrá existido esa escena en la vida real entre nosotros? Yo la verdad no me acuerdo”, escribió Amalia tras ver a Mónica Antonópulos caracterizada como ella insultando duramente a Guillermo Coppola.

Tras estos dichos, comenzaron los rumores sobre el enojo de Yuyito, y la siempre latente posibilidad de demandar al padre de su hija Bárbara o a la productora, por lo que fue consultada por El debate del espectáculo (América).

QUÉ DIJO YUYITO GONZÁLEZ SOBRE SU PERSONAJE EN LA SERIE DE COPPOLA, TRAS LOS RUMORES DE FURIA

“La serie va a ser un éxito, me parece, por lo poquito que vi”, adelantó Yuyito, que luego se manifestó “impactada”. “Me impactó un poco el exabrupto, el insulto a Guillermo Esteban. No me reconocí ahí”, señaló la conductora de Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“No me reconocí en esa imagen, pero capaz que fue un poco así. Capaz, en su momento, habrá sido. Lo que pasa es que yo cambié tanto, hasta en mi vocabulario. Soy una persona que no digo una mala palabra jamás hace 20 años porque no me gustan, me hacen mal al oído”, reveló.

Mónica Antonópulos comom Yuyito González en Coppola, el representante (Foto: captura serie Star+)

“Le dijo de todo, no se guardó nada. ¿Habrá sido? Capaz fue, qué se yo… No sé. Le tendríamos que preguntar a Guillermo”, cerró Yuyito, que contó que no quiso participar de la serie. “No quise, dos años atrás, meterme en este túnel del tiempo. (…) Y si no pareciera, diría ‘Che, ¿qué pasó? ¿No fui importante para aparecer un poquito?’”, agregó.

“Y si después aparezco y no me gusta, se va a notar que no me gusta y es un riesgo. Pero son así las series”, cerró Amalia, que explicó que su relación con Guillermo Coppola es muy buena, al punto de que le envió un mensaje de felicitación tras ver el tráiler.

