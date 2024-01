La inusitada ola polar en Estados Unidos afectó de forma directa a Stefano Di Aloy (26), el hijo de Amalia Yuyito González, quien contó cómo vive con días de 11 grados bajo cero en Natchitoches, Luisiana.

“Es algo totalmente atípico acá. Generalmente, en invierno hay temperaturas de 0 grados, como mínima. Lo normal es encontrarse con 8 o 10 grados. Ahora con 11 grados bajo cero la gente no entiende nada. Se cancelaron todas las clases. No hay autos en la calle, nada”, comenzó el hermano de Bárbara Coppola y Brenda Di Aloy.

Luego, Stefano blanqueó en Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine)el problema que tuvo por no seguir las indicaciones que le dieron los expertos: “Me dijeron que deje los grifos de agua abiertos, pero la noche pasada no lo hice y se me congeló la cañería”.

Stefano Di Aloy.

Ahí, la mamá del instructor de tenis asustó más al joven: “Puede explotar la cañería. Tenés que llamar al plomero”.

Stefano Di Aloy.

“Estoy alquilando y todavía no les dije a los propietarios. Tengo miedo de lo que me digan”, reconoció.

YUYITO GONZÁLEZ BLANQUEÓ SU DEVOCIÓN POR STEFANO, SU HIJO VARÓN

Mientras tanto, Stefano estaba cómodo en su hogar, donde se calefaccionaba con dos aires acondicionados y a resguardo del desabastecimiento: “No paso frío en absoluto. Tengo comida”.

Al final, Yuyito González blanqueó su debilidad por Stefano Di Aloy: “¡Yo me quería asegurar de que mi nene estuviera bien!”.