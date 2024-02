Fernanda Iglesias denunció públicamente a Roberto Pettinato en LAM, donde confesó todo lo que vivió con él en su paso por Duro de Domar.

“Vos fuiste novia de Roberto o tuviste algo con él”, le dijo Amalia Granata y fue allí cuando la panelista reveló: “Yo no fui novia de Roberto, fui acosaa por él”.

“Eso pasó. Él se metía en mi camarín y me ponía la mano en la vagina, así, como si fuera una violación. Te lo quiero decir así, en la cara”, le dijo a la diputada.

Fernanda Iglesias en LAM.

Entonces, explicó: “Porque se dijo que yo tenía una relación cuando yo estaba siendo acosada en un camarín cuando hacíamos Duro de Domar”.

“Y obviamente se escuchaban ruidos. Y las maquilladoras estaban al lado. ¿Y qué decían? Ay, tienen un romance. No, señores, yo estaba siendo acosada”, expresó Fernanda.

FERNANDA IGLESIAS CONTÓ CUÁNDO SE DIO CUENTA DE QUE ESTABA SIENDO ACOSADA POR ROBERTO PETTINATO

Fernanda Iglesias contó en el programa de América cuándo se dio cuenta de que estaba siendo acosada por Roberto Pettinato.

“Lo peor de todo es que yo no me daba cuenta que estaba siendo acosada y me di cuenta cuando Thelma Fardín contó lo que le había pasado”, dijo la panelista.

Así, dijo sincera: “Y cuando todas salieron a contar, lloré tres días seguidos. Yo no podía hacer nada en esa época, tenía 32 o 33 años”.