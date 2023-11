Fernanda Iglesias se separó del padre de sus hijos y regresó a Argentina tras su breve estadía en España. En más de una oportunidad, contó que su ruptura estuvo signada por infidelidades -de parte de él- y malos entendidos. Y aunque el desamor es un proceso, hoy se siente como se ve: mucho mejor.

Sin embargo, Fer tiene que luchar a diario contra el mandato que la empuja a tener pareja bajo cualquier costo. Cansada, hizo un explosivo descargo en Instagram al pie de varias fotos en las que se la ve espléndida posando en la vía pública. “¡No me busquen más novio!”, pidió, en primer lugar.

“Desde que me separé, todo el mundo me dice ‘ya vas a encontrar a alguien mejor’. Como si esa fuera la solución a todo. Entiendo que estar bien en pareja es un planazo, pero no es el único. Puedo hacer un montón de cosas que tengan que ver con estar bien y divertirme sin estar de novia”, reflexionó la panelista.

FERNANDA IGLESIAS PREFIERE ESTAR SOLA QUE MAL ACOMPAÑADA

“Ese mandato de tener pareja sí o sí ya fue. Sobre todo a mi edad, que ya tuve hijos, tengo un trabajo, una casa y muchas amigas. Tuve algunas salidas con chicos muy educados, pero no es hoy el centro de mi vida enamorarme”, sumó la panelista.

E invito a sus seguidores a que se sumen al cambio. “Cambiemos el paradigma, porque la presión de conseguir pareja aumenta la ansiedad y no ayuda para nada. No es obligatorio tener novio. O novia. Y menos salir con cualquiera con tal de fingir felicidad. Agradezco a los que me desean un futuro de a dos. Pero tengo otras prioridades que me hacen feliz”, sentenció.