Luego de que se vivieran varios momentos de tensión entre los invitados de PH, Podemos Hablar, Vero Lozano opinó del tema y su comentario no pasó por alto para Fernanda Iglesias, quien dio que hablar con su filosa opinión al aire.

Indagada por cómo maneja el ida y vuelta con sus invitados cuando tiene que tomar un tema fuerte, la presentadora de Cortá por Lozano se confesó en una nota que dio a LAM: “Lo que hago, en líneas generales, cuando siento que hay una pregunta inevitable, lo pregunto antes. Le digo ‘te molesta que te pregunto de esto’. Y a lo mejor me dice ‘mirá, preferiría que no’. Entonces, yo ahí le respondo ‘hagamos una cosa, yo te pregunto y vos me decís que no querés hablar’”.

“Lo que yo quiero es que todos se sientan cómodos. Siento que estoy en mi casa y si te invito, quiero que vuelvas”, agregó Verónica, intentando que las figuras que van a su ciclo no se vayan molestos.

Por último, después de escucharla, la angelita tomó la palabra y fue contundente con su análisis: “Me parece una estafa hacia el público lo que hace, eso de preguntarle antes al invitado y arreglar la entrevista porque, ¿para quién se hace la entrevista? Para el público. Entonces, el público es engañado en un punto”.

VERO LOZANO MANDÓ AL FRENTE A VICKY XIPOLITAKIS

Fiel a su característico humor, Vero Lozano no dudó en mandar al frente de Vicky Xipolitakis después de mostrar varias fotos de sus panelistas de Cortá por Lozano, el ciclo que conduce por Telefe, en la época que iban al colegio.

“Le dijimos ‘Vicky, mandá fotos del colegio’, y mandá de una producción de colegiala y mordiendo el boletín, semi desnuda. No entendió la consigna”, lanzó la presentadora en vivo, en medio de las risas que despertó en su equipo.

“Le dije ‘Vicky, que sean reales, no falsas’”, agregó Lozano, divertida. Por último, dio a conocer la reacción que tuvo Vicky cuando la alertaron sobre esto: “Ella me respondió ‘se me perdieron en la mudanza’”.