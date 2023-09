A dos meses de que Sol Pérez se convierta en la esposa de Guido Mazzoni, la picante ironía de Verónica Lozano sobre las múltiples despedidas de soltero del empresario descolocó a la panelista.

“Guido ya tuvo mil despedidas”, blanqueó Sol ante la carcajada de asombro generalizada en el estudio de Cortá por Lozano.

“No sé si llego al casamiento”, bromeó tras atragantarse y tomar agua.

Entones, aclaró: “Se fue una semana a Ibiza de despedida de soltero. ¡Un montón! Y yo pensé algo tranqui, un colectivo party bus. Salir de fiesta, pero una noche”.

LA PICANTE CHICANA DE VERO LOZANO A SOL PÉREZ POR LOS VIAJES DE GUIDO MAZZONI

“Le queda una semana en Brasil con amigos antes del casamiento”, admitió Sol Pérez sobre los viajes de Guido Mazzoni.

Por eso, Vero apeló al doble sentido: “¿A la vuelta le hacés la prueba del tanque lleno?”.

“No. No. Ni me importa. ¿Para qué me quiero enterar de cosas que no quiero...?”, manifestó Sol Pérez relativizando posibles deslices de Guido Mazzoni antes de casarse por civil.