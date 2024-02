La invasión de mosquitos que se vive en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires tiene a la población en tensión constante no solo por las picaduras, sino porque también existe una alta probabilidad de contraer dengue.

En este sentido, en Poco correctos entrevistaron a Gabriel del Huerto, responsable del canal de Youtube Cosas del Jardín, quién mostró qué alternativas naturales existen para combatir la plaga sin necesidad de recurrir a los insecticidas que están en falta o a precios imposibles.

Cómo se combate a los mosquitos con plantas (Foto: captura de Eltrece)

Silvina, la cronista de Poco correctos abrió la nota con un frasco que recibió de manos de Gabriel especulando que se trataba de chimichurri, pero el especialista se encargó de aclarar se trataba de una mezcla de plantas, que detalló a continuación.

Leé más:

Nazarena Vélez reveló cómo la impactaron las fuertes declaraciones de Jey Mammon en su contra

ESTAS SON LAS MEJORES PLANTAS PARA COMBATIR A LOS MOSQUITOS

“Mirá, acá hay un romero y vos podés agarrar unas ramitas de romero y mientras trabajás en el jardín, te lo frotás así por la piel. (…) No les gusta a los mosquitos. Yo no sé si no les gusta, pero sé que los distrae”, explicó Gabriel.

“Y tenemos varias plantas que te pueden servir. Una es el romero, que sirve para todo, y después tenés la lavanda”, dijo Gabriel, que incluyó en la lista al tomillo, la menta y la albahaca, a las que calificó como “plantas rastreras”.

Cómo se combate a los mosquitos con plantas (Foto: captura de Eltrece)

“Estas plantas rastreras las podés tener en el pasillo para entrar a tu casa, y las vas pisando porque están cerquita del borde. Y entonces la hoja se rompe y libera esta sustancia, que son los aceites esenciales que te van a espantar los mosquitos, los van a repeler”, explicó Gabriel.

¡Mirá el video para encontrar más alternativas vegetales para repeler a los mosquitos!

Leé más:

El dramático relato de un hombre al que un colectivero le asesinó a su perra: “Me dijo que le tocó bocina”