Este lunes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich compartió las fotografías del arresto de un chofer de micro que el jueves pasado pasó con su vehículo por arriba, literalmente, a una perra de avanzada edad llamada Emilia que circulaba por una calle de Lanús, y en Poco correctos, el dueño del animal ´relató cómo fue el terrible hecho.

El jueves 11 de enero, Hugo Néstor Villalba (63) circulaba por una calle de Lanús, cuando se encontró con la perra circulando frente al vehículo caminando lentamente. Como el chofer consideró que la mascota interrumpía su paso, aceleró y la pasó por encima, asesinándola sin remordimiento alguno.

En Poco correctos, el Chino Leunis y María Belén Ludueña hablaron con Jorge, el dueño de la perra, que contó que Emilia tenía 12 años y que él llegó a gritarle al chofer que frene el vehículo antes de atropellar a la perra que circulaba por el medio de la calle.

EL TREMENDO RELATO DEL DUEÑO DE LA PERRA QUE ATROPELLARON SIN REMORDIMIENTO EN LANÚS

“Cuando lo corrimos, lo alcanzamos a las 13 cuadras aproximadamente (…), le cruzamos el auto, me bajé y lo increpé, pero nunca con ansias de violencia ni de tomar la Justicia por mi mano”, contó Jorge ante de recordar cuál fue la tremenda frase del chofer, que llevaba el micro lleno de niños.

“Solo quería sus datos, pero lo increpé con todo tipo de improperios porque estaba sacadísimo, muy dolido, porque no podía creer lo que ví”, agregó Jorge. “La imagen que llevo en mi memoria, ver deshacerse el cuerpo de Emilia bajo ese vehículo porque lo pasó por arriba con las ruedas y él no frenó y se dio a la fuga”, agregó.

“Cuando llegamos, lo increpo y le digo que me dé los datos y le digo ‘Me mataste a la perra’ y él me dijo ‘Yo le toqué bocina y no se corrió’. Yo no lo podía creer”, agregó el hombre, que heredó la perra de su hermano, con quien no se habla porque tuvo un desencuentro.

