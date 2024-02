Este martes estalló un verdadero escándalo entre los seguidores de Nicki Nicole y Peso Pluma cuando ella anunció que se terminaba el romance tras la viralización de un video del cantante azteca muy cerca de otra mujer en La Vegas, que este miércoles salió a dar la cara en las redes.

Sahar Sonia salió a desmentir los rumores sobre ella en su perfil de Instagram, anunciando que hablaría en vivo por la tarde, cosa que finalmente cumplió: “No creas todo lo que escuchas en los medios, siempre hay dos versiones para una historia”, prometió.

Los mensajes de Sahar Sonia en medio del escándalo entre Nicki Nicole y Peso Pluma (Foto: Instagram) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Si bien no había seguridad de que se trataba de la joven colombiana cuando se conocieron las primeras imágenes, ella misma salió a dar la cara y confirmar el rumor. El video fue filmado el 10 de febrero, en una fiesta que aconteció tras el Super Bowl, donde el mexicano llegó con su amigo, el DJ Alec Monopoly.

QUIÉN ES LA JOVEN COLOMBIANA QUE APARECIÓ EN UN VIDEO CON PESO PLUMA

De esta manera, gracias a las imágenes que ambos compartieron en sus redes sociales, también se pudo saber que fue ese día, ya que Peso Pluma lucía la misma vestimenta en el video con Sahar Sonia: un buzo negro de la marca Balenciaga, una gorra de la NFL y anteojos de sol.

Así las cosas, esta tarde Sahar dio la cara en su perfil de Instagram con un video en el que dio su versión de los hechos. “Hola a todos. Mi nombre es Sahar y soy una influencer de Los Angeles. Quería venir aquí y hablar de lo que está sucediendo. Creo que toda esta historia se fue un poco de las manos”, señaló.

Quién es Sahar Sonia, la supuesta tercera en discordia entre Peso Pluma y Nicki Nicole (Foto: Instagram / saharsoniaa)

“Sí, sé quién es Peso Pluma, pero no soy española. No sigo las noticias en español. No sabía nada de su vida personal o sobre sus relaciones. No sé quién es ella, pero les pido a todos que paren con el bullying porque no soy ese tipo de persona”, reclamó.

“No tenía la mala intenciones de romper una relación o algo así. Pero eso es todo lo que tenía para decir, por ahora. Espero que disfruten el resto de su día”, cerró Sahar Sonia, la joven colombiana señalada como la tercera en discordia entre Nicki Nicole y Peso Pluma.

