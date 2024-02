Luego de que se difundieran en las redes imágenes del cantante mexicano Peso Pluma de la mano con una mujer que no era Nicki Nicole, la artista argentina salió a hacer un contundente descargo en sus stories confirmando la separación por la infidelidad.

Ahora, la supuesta tercera en discordia, hizo algunas publicaciones en su cuenta de Instagram, que tiene privada, pero varios internautas pudieron acceder a su contenido y ver que la morocha había dado su palabra al respecto.

Además, Sonia Sahar una serie de imágenes con Peso Pluma, muy compinches, a las que le agregó un emoji de corazón y, como si fuera poco, etiquetó al cantante.

Sonia no se privó también de hacer su declaración sobre lo ocurrido, tras el posteo de Nicki.

“No crean todo lo que ven en los medios, siempre hay dos lados de una misma historia”.

"No crean todo lo que ven en los medios, siempre hay dos lados de una misma historia", lanzó, firme. ¿Qué habrá pasado según ella?

Por: Estefania Lisi

EL FUERTE DESCARGO DE NICKI NICOLE TRAS EL VIDEO VIRAL DE LA INFIDELIDAD DE PESO PLUMA

Nicki Nicole utilizó su cuenta de Instagram para manifestarse sobre las imágenes difundidas de Peso Pluma con Sonia Sahar, y no dejó lugar a dudas:

“El respeto es parte necesaria del amor.

Lo que se ama, se respeta.

Lo que se respeta, se cuida.

Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto...

Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

A este texto reflexivo, agregó: “Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.