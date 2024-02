Ya sean casuales o intencionales, los mensajes que Trueno y Khea publicaron en X mientras su exnovia Nicki Nicole se convertía en TT no pasaron desapercibidos para los fans.

El martes, la artista argentina hizo un contundente descargo en redes luego de que se viralizara un video de su novio Peso Pluma con otra mujer en Las Vegas, agarrados de la mano.

Por: Estefania Lisi

“El respeto es parte necesaria del amor.

Lo que se ama, se respeta.

Lo que se respeta, se cuida.

Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto...

Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

A este texto reflexivo, agregó: “Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

QUÉ DIJERON TRUENO Y KHEA EN MEDIO DEL ESCÁNDALO DE NICKI NICOLE Y PESO PLUMA, ¿GUIÑOS O CASUALIDADES?

Lo cierto es que en las últimas horas, la red social X se llenó de comentarios de apoyo a la cantante argentina y también de memes sobre el tema. Uno de los más populares fue el de la posible reacción de Khea, su expareja, coautor de uno de los temas más escuchados este verano, llamado “Hola perdida”, con el cantante Luckra.

No sabemos si por casualidad o con intención, Khea, decidió publicar ayer, en el mismo momento en el que se descubría la infidelidad de Peso Pluma y la confirmación de la ruptura por parte de Nicki, el link a Spotify con esta canción, que hace referencia a la búsqueda de un ex amor que vuelve a estar disponible.

Pero Khea no fue el único ex que decidió romper el silencio en plena vorágine de Nicki y PP.

Trueno, su último exnovio antes del cantante mexicano, una de las parejas más queridas de los fans de Nicki, decidió dejar un mensaje en X que llamó la atención de todos:

“Aprendí que es más importante el ‘hacia dónde’ que ‘con quién’”, publicó. ¿Palito para Nicki o mera casualidad?