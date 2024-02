Pese a que le pusieron punto final a su noviazgo, Sabrina Rojas no dudó en compartir cómo vive esta separación del Tucu López y habló a fondo de sus deseos de seguir escribiendo más capítulos a esta historia de amor.

Indagada por Maite Peñoñori sobre si cree que hay posibilidad de regresar con el actor, Sabrina se sinceró en una nota que dio a LAM: “Una cosa es lo que uno desea, y otra cosa es la realidad. Mi deseo es que me encantaría, yo planeé una vida con él. Pero bueno, la realidad, a veces, nos presenta cosas distintas y no sé si se puede. Mientras tanto, yo lo elaboro como un ‘no’”.

En cuanto al vínculo con el Tucu, detalló: “Hoy justo hablamos porque yo le escribí a él, pero hacía como un mes que no hablábamos. Es la primera vez que dejamos de tener cotidianeidad. Tampoco sé mucho cómo está su presente. Entonces, tal vez, yo hablo de una ilusión y el está en otro presente”.

“Fue un compañero muy hermoso conmigo y con mis hijos (Fausto y Esperanza, frutos de su anterior relación con Luciano Castro). Y con mis hijos fue tan hermoso, que cada vez que lo recordemos, va a ser con una carcajada. Mis hijos lo quieren mucho y lo extrañan”.

“La distancia nos vino bien, pero ya arrancamos esto separados. Esta separación, más la distancia, hizo que todo se agrande más. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere. Si sabés algo, no me lo cuentes porque no estoy preparada”, continuó, entre risas. Y sobre los candidatos que se le presentan, cerró: “No tengo ganas de nada. Acá me involucraron con todo el mundo, pero yo estoy sola y en celibato”.

TUCU LÓPEZ HABLÓ DE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON SABRINA ROJAS

Si bien fue a visitar a Sabrina Rojas a Villa Carlos Paz donde se encuentra haciendo temporada de verano -y hasta se quedó a dormir en su departamento- el Tucu López dejó en claro que ese reencuentro no tuvo nada que ver con una reconciliación, como rápidamente se especuló en las redes y medios.

Sin embargo, en una profunda nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, el actor no descartó la posibilidad de retomar el noviazgo: “No tengo tiempo ni ganas para el amor. He tenido dos años hermosos años con Sabri y los chicos, y terminó todo muy armónico. No le cierro las puertas a nada. Si nosotros podemos resolver algunas cosas, podemos volver, capaz no. No ando buscando el amor, no ando buscando enamorarme”, expresó.

Foto: Web

“Si hay algo que hice con Sabrina fue acoplarme a su vida. Yo llevaba a los chicos a los actos del colegio cuando Sabri laburaba, los llevaba al colegio o al médico. Fueron cosas que se fueron sumando, cosas que no pudimos resolver y se vino la temporada encima”, agregó.

Y cerró, concreto: “Yo fui para las Fiestas, saludé a los chicos y fui al cumpleaños de Fausto (el hijo que Sabrina tiene con Luciano Castro, con quien también tiene a Esperanza). Antes de eso, pasé por Carlos Paz y paré en el departamento de Sabrina y fui a ver su obra. Dormí en el sillón. Nos fuimos con todos los chicos a un parque de diversiones y salimos a comer. A veces hablo con los chicos por Whatsapp también”.