Luego de que su visita a Carlos Paz y estadía en la casa de Sabrina Rojas por una noche despertara rumores de reconciliación, el Tucu López rompió el silencio y habló de su presenta sentimental.

“La verdad, afortunadamente y muy pensadamente, con Sabri nos separamos lindo y eso está buenísimo. Tengo vínculo con ella, hablamos, estuve en Carlos Paz y se especuló con una vuelta, pero no. Yo me estaba yendo a Tucumán, pasé por Carlos Paz y me quedé en el departamento de Sabri esa noche y salimos a comer con los chicos (Fausto y Esperanza, los pequeños que Sabrina tiene con Luciano Castro)”, comenzó diciendo el actor en una nota que dio a LAM.

“Tenemos la alegría, la dicha, la buena suerte y el laburo que hicimos también de tener un buen vínculo más allá de estar separados. Yo, a ella, la quiero un montón y es una mujer espectacular, así que solo tengo hermosos recuerdos con Sabri”, agregó.

Y sobre los motivos de la ruptura, cerró, sincero: “Nos separamos porque… o sea, no hubo un porqué concreto, no hubo nada fiero alrededor que eso es lo mejor. Entendimos que en este momento en el cual ella está haciendo temporada en Carlos Paz y girando por la Costa y en Buenos Aires, la cosa venía con pequeños desencuentros, y la mejor decisión fue separarnos en estos términos porque pensamos que no íbamos a poder manejar las cosas a la distancia”.

SABRINA ROJAS CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE TUCU LÓPEZ

Luego de haber apostado nuevamente al amor tras una breve crisis que mantuvo con Tucu López, Sabrina Rojas sorprendió al abrir su corazón y revelar que el noviazgo atraviesa un nuevo impasse.

“Con el Tucu estamos distanciados hace un tiempo. Definitivo nunca es nada, ojalá que no, pero por lo pronto estamos separados”, se sinceró Sabrina en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Ojalá la vida nos reencuentre. El amor es muy lindo, pero la vida misma, la cotidianeidad nos separa”, agregó la actriz y modelo, dejando en claro los motivos que pusieron en jaque su historia de amor con el joven nuevamente.

Por otro lado, la entrevistada se refirió a su decisión de hacer temporada en Carlos Paz junto a Pedro Alfonso y Paula Chaves con la obra Misterio en la cabaña: “No me puedo perder la experiencia de hacer este clásico en Carlos Paz y trabajar con Paula y Pedro que son lo más”, aseguró. Y cerró: “Me animo y lo hago igual. Si Paula no hubiese estado en el elenco, tal vez hubiese dicho que no, pero está mi amiga, sus hijos son amigos de mis hijos, y me siento muy contenta por ellos. Les voy a copar la casa”.