Luego de ver la relación que Sabrina Cortez y Alan Simone tuvieron cuando estuvieron en Gran Hermano 2023, Brian Fernández –quien era pareja de la joven- decidió recurrir a las redes para compartir su dolor.

“Ya que ella tomó por decisión propia hacer pública nuestra relación y si bien tengo la posibilidad de defenderme en vivo y en directo, preferí mantenerme callado para ver qué tenías para decir primero. La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza”, comenzó diciendo el picante posteo que Brian subió a las redes y que replicó la cuenta de Twitter @ElEjercitoDeLAM.

“Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV. No paró de hablar de mí, para bien o mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cag… que te mandaste no es una opción, por lo que veo”. agregó.

“Meteme en una casa aislado absolutamente de toda responsabilidad y vas a ver cómo cambia toda la atención. Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real”, continuó, visiblemente dolido.

Y cerró: “Acá estamos en la vida real, hay que laburar y ganarse la vida todos los días y quizás ahí, a veces, tiempo es lo que falta. Me da pena, cuando caigas en la realidad y veas como salí a bancarte y apoyarte siempre, y por sobre todo que veas cómo sufrieron afuera, por tus actos, los que más te quieren”.

Por otro lado, Brian también subió la última conversación que habría mantenido con Sabrina el pasado 9 de diciembre donde se ve un amoroso intercambio de mensajes: “Ultima vez que hablé con ella. Me hubieras comunicado lo que te pasaba, en vez de hacer lo que hiciste. Por lo que decís, entiendo que entraste a ver qué te pasaba, pero por las dudas, me dejaste afuera esperando. Y eso habla por sí solo de lo mal que te manejaste”, fue su descargo. Sin embargo, en la captura de pantalla se puede ver que en realidad la conversación continuaba más abajo, aunque él prefirió mostrar hasta ahí.

LA REACCIÓN DE ALAN SIMNE CUANDO LE PREGUNTARON SI SE ENAMOR+O DE SABRINA CORTEZ EN GRAN HERMANO

Luego de las repercusiones que despertó la relación que mantuvo con Sabrina Cortez antes de quedar eliminado de Gran Hermano 2023, Alan Simone no le esquivó a la pregunta sobre qué sintió por la joven cuando estaba dentro del reality de Telefe.

“Por sí o por no… ¿te enamoraste de Sabrina? ¿Sí o no?”, fue la consulta al hueso que le hizo Robertito Funes en medio de un picante cuestionario que se pudo ver en Gran Hermano, la noche de los ex.

Algo incómodo por la situación, Alan respondió rápidamente: “¡No!”, lanzó, ante las risas pícaras de los panelistas que estaban presentes. Y el conductor cerró, divertido: “Te vas a ahogar en la hoguera totalmente por mentiroso”.