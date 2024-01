Luego de que Santiago del Moro le revelara a Sabrina Cortez en Gran Hermano 2023 que el mensaje que le había enviado su novio, Brian Fernández, fue “cambiado” por el de su mamá (lo que despertó especulaciones sobre si el joven decidió ponerle punto final al noviazgo, enojado por su vínculo con Alan Simone), la joven analizó esta actitud con sus compañeros.

“Lo cambió. Significa ‘te cambió. Ya está, Brian a otra cosa’. Como diciendo ‘Brian no te va a mandar ningún mensaje. No le interesa darte ningún mensaje. Brian no existe más en tu vida’”, compartió Sabrina.

“A mí lo que me preocupa es ponele el miércoles es la gala de nominación y yo decir ‘Brian, te amo; saludos a la familia de Brian’”.

Tras escucharla, Rosina Beltrán expresó su opinión: “Yo lo interpreté como que ya está Brian, pero capaz que no es así”, dijo. Y Sabrina respondió: “No me cambia en nada, en definitiva. Acá adentro no me cambia en nada, o sea no va a cambiar mi manera de ser. No me cambia”.

Sabrina Cortez en Gran Hermano 2023.

“Lo único que me da para pensar es que primero las cosas no se pueden hablar, obviamente estoy lejos. Pero, por otro lado, a mí lo que me preocupa es ponele el miércoles es la gala de nominación y yo decir ‘Brian, te amo; saludos a la familia de Brian’ y que todos me miren así, como diciendo ‘andate a la conch… de tu madre, pendej… de mier…, ¿entendés?”, cerró Cortez.

SANTIAGO DEL MORO ENTRÓ A LA CASA DE GRAN HERMANO Y SORPRENDIÓ A SABRINA CON UN ANUNCIO SOBRE SU NOVIO

Luego de que Santiago del Moro entrara a la casa de Gran Hermano 2023 para sorprender a los participantes y llevarles una palabra de sus seres queridos, el conductor del reality de Telefe dio que hablar al hacerle un anuncio a Sabrina Cortez.

“Sabri, ¿querés que sea honesto o que sea careta?”, indagó Del Moro, con un sobre en sus manos que contenía una palabra dulce de alguien de su círculo más cercano. Allí, después de que la joven se inclinara por la honestidad, agregó: “Había un mensaje de Brian y lo cambiaron”.

Santiago del Moro a Sabrina Cortez en Gran Hermano: “Había un mensaje de Brian y lo cambiaron”.

“Y es de tu mamá. Tu mamá te puso la palabra ‘persevera’, ¿por qué crees que te dice eso? ¿Persevera y…?”, continuó, ante la mirada algo nerviosa de Sabrina, deslizando que su pareja se habría enojado por su vínculo con Alan Simone, uno de los últimos eliminados del programa con Denisse González.

“Y triunfarás… Para que me mantenga como soy, creo que eso me quiere decir. Que me mantenga fiel a mí misma, con mis sentimientos, y me alegra un montón que me lo diga”, respondió Cortez. Y Santiago cerró: “Ella te lo dice que seguramente es la persona en el mundo que más te ama”.