Eliana Guercio y Marcela Feudale protagonizaron un inesperado y picantísimo cruce en la emisión del jueves de LAM. La panelista de Gran Hermano le envió mensajes a Ángel de Brito en contra de la angelita, quien le respondió desde el piso.

“Que se calle la boca, no la conozco y no me conoce”, le dijo Guercio a Feudale, quien le retrucó: “Y bueno, es lo que dije yo, no te conozco Eliana Guercio, no la registro, jamás la saludé ni tuve una relación”.

“Lo único que dije es que ella se quejaba de las copias de las coreografías. ¡Qué pesada! Si no dije nada, hay que agarrarse de algo para estar, se está colgando de cualquiera de nosotros, la cuestión es colgarse”, lanzó Marcela.

El cruce de Marcela Feudale y Eliana Guercio en LAM.

“Que deje de hablar de mí, se la pasa hablando de mí. ¡Qué triste colgarse de Feudale!”, contestó en un audio Eliana y Marcela explotó: “¿Yo? No hablé nunca de esta mujer, ¿qué dice? No está bien”.

ELIANA GUERCIO SE METIÓ CON EL TRABAJO DE MARCELA FEUDALE

Eliana Guercio siguió contestándole a Marcela Feudale con todo y hasta se metió con su trabajo: “Que vaya a mendigarle trabajo a Marcelo Tinelli como todos los años, que si no la llaman llora en los canales”.

“¿Yo? Jamás, decile que después le mandamos por el correo mi currículum, ridícula, muestra culo. Parece que le mendigo trabajo a Tinelli. Basta, en verdad me embola. Un beso a Romero”, le respondió fuerte la angelita.