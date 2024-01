Luego de que Lisandro “Licha” Navarro decidiera mandar a placa a Joel Ojeda después de haber salvado a Martín Ku (poder que le otorgó haberse convertido en el líder semanal), el nuevo nominado fue contundente al hablar de cómo tomó esta decisión.

“No estoy sorprendido porque fui uno de los únicos creo, o uno de los muy poquitos que no le chupan el ort… a Lisandro desde el día uno. Le soy una incógnita y como lo quiere tener todo controlado, le rompo las pelotas. Eso es lo que pienso”, expresó Joel en el confesionario.

Foto: Captura (Telefe)

“Ni siquiera me gusta su actitud corporal, es un tema hasta energético”, agregó, picante. Y cerró, sin vueltas: “No coincido en nada con él, si veo que es muy inteligente y que sabe manipular a la gente. Me parece el típico banana porque es un banana”.

EMMANUEL CONTÓ QUE SU ESPOSO LE FUE INFIEL DÍAS ANTES DE ENTRAR A GRAN HERMANO Y CONFESÓ SU ATRACCIÓN POR JOEL

A poco de que Virginia Demo ingresara a Gran Hermano 2023, Emmanuel Vich no dudó en compartir con ella, junto a otros compañeros, el dolor que sintió de su marido antes de entrar al reality de Telefe. Además, el joven confesó que se siente atraído por Joel Ojeda.

“Justo descubrí cosas de él de hacía un mes. Me cag… con un compañero de laburo de él, que es militar de Fuerza Aérea. Y antes de entrar lo perdoné, no me quería ir mal. Y después, cuando estuve acá adentro, empecé a recordar palabras y cosas”, comenzó diciendo Emma.

Foto: Web

Tras escucharlo, Virginia lo aconsejó: “Cuando salgas verás qué onda. Ahora sentite libre y después se verá. Total, vos lo perdonaste, y si mañana te tiene que perdonar algo, que te perdono; y si no, se separarán y a la mier…. Tenés una a favor”.

Fue entonces que el participante reveló que tiene sentimientos por alguien dentro de la casa: “Bueno, a mí me gusta alguien de acá adentro, pero no puedo”, atinó a decir, sin decir el nombre, pero sus compañeros lo mandaron al frente al asegurar que es Joel, que lo tenía al lado.

“¿Y vos tenés novia? ¿Qué inclinación tenés?”, quiso saber la nueva jugadora. Y Joel se sinceró: “No tengo novia. Soy hetero”, expresó. Y continuó: “Sí tuve una experiencia (con alguien de su mismo sexo), pero fue eso nada más. Fue una experiencia positiva, pero no sentí atracción. Siento que uno para saber, tiene que conocer. Tuve millones de oportunidades después y no me pintó, no lo siento”.

Por último, Emma aseguró que no se refería a Joel, pero nadie le creyó: “Es obvio que es él, gordi”, se le escuchó decir a una de las concursantes.