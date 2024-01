Este jueves 18 de enero llegó el día en que Virginia Demo hizo su ingreso a la casa de Gran Hermano, donde será el reemplazo de Carla De Stéfano, y los participantes estallaron de alegría al ver, por fin, a alguien “del exterior”. “Parece Isabel, pero no es”, gritó alguien.

“Bienvenida”, le dijo Agostina a Virginia mientras la abrazaba, mientras Rosina exclamaba: “¡Llegó una mamita! Una mamá”, exteriorizando, quizá, sus anhelos de ver a algún familiar, aunque para eso, si es que ocurre, todavía faltan como cuatro meses.

Entre abrazos y besos, Virginia fue conducida al interior de la casa, donde hizo su presentación ante sus nuevos compañeros, siempre bajo la estricta observación de Furia, que la medía a la distancia mientras sigue reclutando un nuevo grupo de “furiosas”.

Leé más:

Gran Hermano 2023: quién es Virginia Demo, la nueva participante que llegó para reemplazar a Carla

CÓMO FUE EL INGRESO DE VIRGINIA DEMO A LA CASA DE GRAN HERMANO

“Llegó la mamá”, bromeó Viriginia al llegar al living, mientras Santiago la presentaba oficialmente. “Me llamo Virginia Demo, soy de La Plata, hago stand up hace muchos años y me pasó algo en la vida, que me dije ‘Bueno, me la juego’ y como hace rato que quería entrar, acá estoy con ustedes y todavía no lo puedo creer”, dijo ella.

Virginia les contó a los “hermanitos” que tiene dos hijas de 24 y 26 años, Delfi y Mechi. “Parejas nada hace un montón. Estoy casi virgen”, bromeó, y obtuvo un consenso generalizado.

Además, la participante les mostró a las chicas el “contrabando” que le permitió llevar Gran Hermano, y recalcó que “no le gusta hacer tareas domésticas”. “Yo vivo sola hace un montón y como poco para no tener que limpiar, aunque no parezca”, aclaró sin perder el humor.

Leé más:

Gran Hermano 2023: la polémica actitud de Alan con Sabrina que volvió a levantar sospechas de acoso