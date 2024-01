A pocos días de haber levantado polvareda con un video de Gran Hermano 2023 que le generó sospechas de acoso en las redes sociales, Alan Simone volvió a protagonizar un episodio con Sabrina Cortez que lo dejó aún más expuesto.

El participante de Chivilcoy se acercó al sofá donde la influencer reposaba y la tomó por el cuello reprochándole que no le respondió cuando la llamó, y no le hizo caso cuando ella le señalaba que le hacía doler lo que estaba haciendo.

(Foto: Captura Telefe)

“Escuchá. ¿Por qué cuando yo te llamo no venís?”, dijo el Alan mientras la joven se quejaba del dolor. “¿Qué? ¡Ay! ¿Por qué me lastimás? ¿Qué querés?”, le dijo Sabrina, que se excusó señalando que “estaba ocupada en el sofá” y por eso no había hecho caso al requerimiento.

EL POLÉMICO COMPORTAMIENTO DE ALAN SIMONE EN GRAN HERMANO 2023 QUE FUE SEÑALADO COMO “ACOSO” EN LAS REDES

“¿Y por qué cuando estabas ahí sentada dijiste ‘andá, dejalo que se vaya’? ¿Y por qué cuando yo te hago lo mismo, vos te enojás y no me hablás en todo el día?”, agregó Alan en un video que se viralizó rápidamente en Twitter / X y que generó cientos de críticas de los usuarios.

En el inicio de la semana, apareció otro video en el que se lo ve a Alan sobre Sabrina en una de las camas, intentando tener intimidad con ella, tras la fiesta del viernes, donde corrió el alcohol, e impidiéndole moverse.

Sabrina Cortez le hizo una propuesta a Alan Simone (Foto: captura Telefe-captura DirecTV GO)

“Me toqué el pito. ¿Te lavo los dientes con el dedo que me toqué el pito?”, le dijo Alan a Sabrina, mientras ella trataba de quitárselo de encima. “¡Qué pelo… que sos!”, le contestó ella, tratando insistiendo en tratar de moverlo.

