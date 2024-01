En una jugada inesperada de Alan, el último líder de Gran Hermano 2023, eligió a Rosina para que esté nominada en lugar de Lisandro. Los participantes venían teniendo química, pero la uruguaya no dudo en expresarle su decepción al jugador.

Rosina: “Si Lisandro te decía otra cosa, ibas a ir por ahí. No lo pensaste tanto, confiaste en la palabra de él y lo hiciste”.

“Me pareció raro que me mandes a placa cuando sos una persona con la que me llevo bien. Me pareció muy raro y de vos no me lo esperaba”, le dijo la uruguaya, en una charla a solas. “No te lo tomés personal, Rosi”, expresó él.

“Creo que hay una segunda intención que es mandarme a la placa. ¿Cómo no voy a estar triste? ¡No me esperaba que me mandes a placa, Alan! Tenías la opción de mandar a alguien del otro grupo y me mandaste a mí”, se quejó. Sin embargo, el muchacho de Chivilcoy explicó por qué la eligió.

Foto: Captura de TV

ROSINA SE MOLESTÓ CON ALAN EN GRAN HERMANO 2023 POR MANDARLA A PLACA DE NOMINADOS

Alan, por su parte, le contó el motivo por el que la subió a la placa de nominados tras “salvar” a Lisandro. “Catalina no se va a ir y no sirve poner a ninguna de las chicas ahora”, explicó, pero la personal trainer no le creyó.

“Si Lisandro te decía otra cosa, ibas a ir por ahí. No lo pensaste tanto, confiaste en la palabra de él y lo hiciste”, lo cruzó. “Yo no confío en nadie. Si te vas, me corto las bolas”, se lamentó, mucho antes de que en la gala del domingo Rosina sea salvada por el público. “Es arriesgada tu jugadita”, se quejó, picante.

En tren de confesiones, y a pleno con los histeriqueos mutuos, él quiso que se ella aclare sus sentimientos. “¿Me querés decir algo? Aprovechá que estamos solos”, lanzó, mientras la muchacha soltaba una frase matadora junto a una sonrisa pícara. “Nada. Que igual te quiero”, finalizó. ¡Cómo estamos!