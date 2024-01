Una semana atrás, Carla De Stéfano manifestó su decisión de renunciar a su estadía en la casa de Gran Hermano 2023 y desde ese momento la atención de los televidentes se concentró en averiguar la identidad de la participante que la suplantará: Virginia Demo (55).

Juliana fue quién dio la primera pista mientras retozaba en la pileta de la casa. “El otro día estábamos hablando de dos chicas, Milky Dolly y Anto Pane, que vienen por todo si vienen”, dijo en referencia a dos influencers que hicieron campaña para entrar en su momento.

“Nos hicieron callar la boca. Nos dijeron: ‘Dejen de hablar de eso’. No podemos decir nada porque nos van a retar”, agregó Furia, en referencia a que la producción les advirtió que cambien de tema.

QUIÉN ES LA NUEVA PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO 2023 QUE LLEGÓ PARA REEMPLAZAR A CARLA

Además de las mencionadas, en algunos medios comenzó a sonar el nombre de Danelik Star, una influencer trans que ya tuvo un serio problema con Federico Farías, Manzana, que la habría atacado verbalmente a través de las redes sociales.

Sin embargo, esos nombres quedaron descartados cuando este jueves Santiago del Moro hizo ingresar a la casa a Virgina Demo, una participante de La Plata que hace espectáculos de stand up desde hace 13 años tras más de tres décadas de trabajar en relación de dependencia. También contó que está separada y tiene dos hijas de 24 y 26 años, y que no es afecta a las tareas del hogar.

“Me pasó algo en la vida por lo que me dije ‘Listo, arranco de cero con lo que me gusta’”, contó Virginia. “Me gusta derribar mitos con el humor, como el sexo”, dijo, y contó que “haría de todo para ganar, pero sin joder a nadie porque quiere demostrar que se puede”.

