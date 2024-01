Agostina Spinelli admitió en Gran Hermano 2023 que la está pasando realmente mal desde que Catalina Gorostidi quedara eliminada y Carla “Chula” de Stefano decidiera abandonar el juego. Especialmente, porque Juliana “Furia” Scaglione la responsabiliza por la salida de Cata y juró tomar venganza contra ella.

En este contexto, Agos habló a corazón abierto de su extrema angustia en el reality. “Está todo bien con todos, pero ya no es lo mismo. No me siento... No tengo ganas de cambiarme, no tengo ganas de bañarme. No tengo ganas de tomar sol, no tengo ganas de nada. Pienso nada más en la posibilidad de quedar nominada y que el domingo me vaya. Es tristísimo lo que me pasa”, admitió en diálogo con Joel Ojeda.

“Una cosa es que te pase con tu gente en la que te apoyás y otra cosa es que te pase estando sola. Yo me siento sola”, sumó la participante, visiblemente afectada. Entonces, su compañero cerró dándole un consejo. “Tratá de encontrarle un sentido a estar acá. No te castigues porque es normal lo que te pasa”, sentenció Joel, comprensivo. ¡Fuerza!

CATA RESPONDIÓ SI SIENTE QUE FURIA LE SOLTÓ LA MANO ANTES DE QUEDAR ELIMINADA DE GRAN HERMANO

A poco de quedar eliminada de la casa de Gran Hermano, Catalina Gorostidi no le esquivó a la pregunta sobre si cree que Juliana “Furia” Scaglione le soltó la mando en sus últimos días dentro del reality de Telefe.

“¿Sentís que furia te soltó la mano al final cuando pasó todo lo que pasó?”, preguntó Mariana Corbetta en Escuela de cocina, el programa que conduce Jimena Monteverde por elnueve y donde la exparticipante del programa estuvo como invitada.

“No, para nada. Al contrario, ahora veo videos de Furia y siento que me extraña un montón, que está con mucha bronca con Agostina porque piensa que su pelea con Emmanuel me perjudicó a mí”, respondió Catalina. Y cerró, contundente: “Yo voy a volver y voy a volver con ella. Y si está Agostina, voy a volver con ella también. Estoy segura”.