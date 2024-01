Iliana Calabró habló con Intrusos en medio de su distanciamiento de Marina y volvió a lanzar un picante palito en contra de su hermana.

“Habló tu hermana, dijo que no entiende por qué dijiste eso de su supuesto romance”, le comentó el notero y la actriz contestó: “Yo no voy a hablar más de ella”.

“Después me lo toman para cualquier lado, me tergiversan las cosas, hacen un rollo donde no hay. Yo no creo más nada de lo que leo”, agregó directa.

“¿Vos creés que pueden conseguir la paz nuevamente?”, insistió el cronista y fue entonce cuando Iliana largó: “Siempre hay paz, hay que buscarla nada más”.

EL DESEO DE ILIANA CALABRÓ PARA SU HERMANA, MARINA

En medio de la polémica, Iliana Calabró confesó el deseo para su hermana Marina: “Yo estoy bien, sana, contenta, feliz y quiero que ella esté feliz. Disfrutemos la vida”.

“Marina negó el romance...”, le comentó el periodista de Intrusos y la actriz contestó: “Y bueno, ojalá que alguno le venga, el que sea”.