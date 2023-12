En medio de la tensa reconciliación con Iliana Calabró, Marina mostró sin querer a cámara los fuertes mensajes que le envió a su hermana, luego de oírla decir en PH, Podemos Hablar que la necesitaba más cerca en su vida.

¿El contexto? En nota con Socios del Espectáculo, Iliana le dijo en la cara a Marina que la bloqueó en WhatsApp. Acto seguido, la periodista mostró el celular para demostrar que el lunes ya la había desbloqueado y se vieron los duros mensajes que le mandó a Iliana.

A las 23.37 del sábado, Marina le expresó su dolor a Iliana vía WhatsApp. “Me lastimó. ¿Era necesario? Horrible lo que me hiciste. Lo lamento mucho”, fueron algunos de los mensajes que filtró sin querer Calabró.

“Me lastimó. ¿Era necesario? Horrible lo que me hiciste. Lo lamento mucho”, le escribió Marina a Iliana. Luego la bloqueó.

Por su parte, Iliana también dejó ver una parte de los textos que le envió a Marina, tras quebrarse en PH, programa en el que expuso la interna familiar.

“Marina, tal vez son duros para vos mis dichos, mis emociones y mis sentimientos hacia vos...”, dice un el fragmento que se llegó a ver fugazmente en Socios del Espectáculo, cuando quiso mostrar que estaba bloqueada por Marina.

EL RECLAMO DE ILIANA CALABRÓ A MARINA

Iliana: -Hoy, volver a abrazarla... porque me bloqueó mal. Yo no sé cómo te bloquean, pero me bloqueaste en el teléfono. ¡Desbloqueame!

Marina: -Te desbloqueé enseguida.

Iliana: -No, estaba bloqueada hoy. No estaba la carita. Mirá la foto, está la carita negra.

Marina: -Acá (en su celular) dice “el lunes desbloqueaste a este contacto”.

Iliana: -A mí me sigue apareciendo así.

Marina: -No, ¡pruebas! ¡Pruebas documentales!

Las hermanas se reconciliaron en la fiesta de cumpleaños de Marina Calabró, quien celebró sus 50 años junto a Ana Rosenfeld y el reencuentro fue emocionante.